Niederlande - Deutschland, Stimmen: "Wir werden auf jeden Fall auf die Fresse kriegen"

Bundestrainer Joachim Löw stellt sich nach dem 0:3 auf eine Trainerdebatte ein, Manuel Neuer will von Verunsicherung und einem "Rucksack" bei den Bayern-Profis nichts wissen. Mats Hummels hadert vor allem mit der einmal mehr ganz schwachen Chancenverwertung.

Die Stimmen und Reaktionen zum Spiel.

Mats Hummels über ...

... die Gründe für die Niederlage: "Es ist eine Frage der fehlenden Chancenverwertung. Eindeutig. Ich weiß nicht, ob man es anders sehen kann. Wir haben 3:0 verloren in einem Spiel, das wir meiner Meinung nach gewinnen müssen. So läuft es manchmal."

... die schwache Chancenverwertung: "Es ist nicht so, dass einer alle Chancen vergibt. Jeder hat Möglichkeiten. Mal hat man Pech, mal ist es Unvermögen, mein Kopfball wird auf der Linie geklärt, sonst geht er ins Eck. Es sind tausend Situationen. Der Gegner macht wie so häufig aus seiner ersten Chance ein Tor. Wir werden auf jeden Fall auf die Fresse kriegen, aber wir haben uns nicht viel vorzuwerfen. Am Ende werden wir nach einfachen Ballverlusten zweimal ausgekontert."

... Wege aus der Krise: "Es geht nur mit einem Erfolgserlebnis. Einfach mal einen reinhauen, dass uns einer mal vor die Füße fällt und wir stolpern ihn rein. Das brauchen wir, damit der Knoten platzt, wir die Sicherheit bekommen und auch mal aus einer Führung spielen können. Dass wir mit einem Punkt und 0:3 Toren dastehen ist der Wahnsinn, wenn man sich die Leistungen vor Augen führt."

Niederlande gegen Deutschland - Noten und Einzelkritik: Kimmich hält die FCB-Fahne hoch © getty 1/31 Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen die Niederlande deutlich mit 0:3 verloren. Das Ergebnis spiegelt nicht die Leistung der DFB-Elf wider. Wirklich überzeugen konnte Deutschland aber nicht, vor allem nicht die Bayern-Stars. © getty 2/31 Ronald Koeman brachte zwei Debütanten von Beginn an: Das PSV-Duo Dumfries und Bergwijn startete auf der rechten Seite. Die Noten und Einzelkritik der jungen Oranje ... © getty 3/31 Jasper Cillessen: Gute Performance des Barca-Ersatzkeepers. Hielt stark gegen Müller (18.). Auch ansonsten sehr souverän. Note: 2,5. © getty 4/31 Denzel Dumfries: Zeigte seine Stärken im Zweikampf und beackerte zudem die rechte Offensivseite. Ging es allerdings in Laufduelle gegen Werner, zog er meist den Kürzeren. Note: 3,5. © getty 5/31 Matthijs de Ligt: Immer wieder einen Schritt zu langsam gegen Werner und Uth. Verlor einige Zweikämpfe. Klärte mit seinem langen Bein aber stark gegen Sane (62.). Note: 3,5. © getty 6/31 Virgil van Dijk: Wie sein Nebenmann nicht immer sattelfest im Spielaufbau. Im Zweikampf und Stellungsspiel aber stärker als de Ligt. Reagierte nach Babels Latten-Kopfball am schnellsten und traf zum 1:0. Note: 2,5. © getty 7/31 Daley Blind: War aufgrund der Passivität von Ginter und der damit verbundenen Linkslastigkeit des deutschen Spiels kaum gefordert. Rückte immer wieder gut ins Zentrum, um seine Mitspieler zu unterstützen. Note: 3,5. © getty 8/31 Georginio Wijnaldum: Kam gegen Kimmich und Co. nicht wirklich ins Spiel. Verlor zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Vorne lief es besser. Seine Schüsse in der 37. und 80. Minute waren noch zu ungenau. Beim 3:0 tanzte er Boateng und Hector aus. Note: 2,5. © getty 9/31 Frenkie de Jong: Mit seinen Dribblings und kurzen Antritten immer wieder Ausgangspunkt für die niederländischen Angriffe. Allerdings von Can gut aus dem Spiel genommen. Ihm fehlten nach seiner Wadenverletzung spürbar noch ein paar Prozentpunkte. Note: 3. © getty 10/31 Marten de Roon: Sollte de Jong und Wijnaldum etwas den Rücken freihalten. Führte im Zentrum die meisten Zweikämpfe, allerdings nur zur Hälfte mit dem gewünschten Ergebnis. Zeigte meist gutes Stellungsspiel, verlor jedoch Sane aus den Augen (65.). Note: 3 © getty 11/31 Steven Bergwijn: Sehr motiviert und aktiv, allerdings ohne Glück in seinen Aktionen. Trennte sich hier und da zu spät vom Ball und nutzte die defensiven Schwächen von Hector nicht aus. War in 68 Minuten nur an einem Torabschluss beteiligt. Note: 4. © getty 12/31 Memphis Depay: Dreh- und Angelpunkt des niederländischen Spiels. Ließ sich häufig fallen und leitete die Angriffe seines Teams selbst mit ein. War an 8 Torschüssen beteiligt. Krönte seine Leistung mit dem 2:0, scheiterte danach an der Latte. Note: 1,5. © getty 13/31 Ryan Babel: Setzte sich vor dem 1:0 gegen Hector durch und scheiterte lediglich an der Latte. Parierte Hummels Kopfball. Viel mehr sah man nicht von Babel. Nach 25 Ballaktionen und absoluter Harmlosigkeit war Schluss für den Routinier. Note: 4. © getty 14/31 Quincy Promes: Ersetzte nach 68 Minuten Bergwijn. Schenkte in der 79. Minute eine gute Kontermöglichkeit fahrlässig her. Machte es vor dem 2:0 besser und bereitete Depays Treffer mustergültig vor. Note: 3. © getty 15/31 Arnaut Groeneveld: Kam in der 68. Minute für Babel. Fügte sich nahtlos ins Spiel seines Vorgängers ein. Zeigte entsprechend wenig, gab aber immerhin zwei (harmlose) Torschüsse ab. Note: 3,5. © getty 16/31 Nathan Ake: Kam nach 77 Minuten für de Jong. War nur noch neun Mal am Ball. Fiel nicht weiter auf. Keine Bewertung. © getty 17/31 Diese Elf schickte Jogi Löw auf den Platz. Mark Uth feierte sein Debüt in der Sturmspitze. Hier gibt's die Noten und Einzelkritiken der deutschen Elf. © getty 18/31 Manuel Neuer: Zunächst ohne Probleme beim Kopfball von de Ligt (20.). Kam beim 0:1 zu unentschlossen raus und machte das Tor frei (30.) - Torwartfehler. Bei den weiteren beiden Gegentreffern ohne Chance. Note: 4,5. © getty 19/31 Matthias Ginter: War kaum ins Spiel eingebunden. Hatte die wenigsten Ballkontakte. Defensiv aber einer der Stärksten. Rettete in der 34. Minute vor dem einschussbereiten Babel zur Ecke. Note: 3,5. © getty 20/31 Jerome Boateng: Zu unentschlossen bei eigenem Ballbesitz. Leistete sich einige Ballverluste im Spielaufbau. Kam häufig einen Tick zu spät in die Zweikämpfe und riss dabei Lücken in die Abwehrkette. Desolate Zweikampfführung vor dem 0:3. Note: 5. © getty 21/31 Mats Hummels: Wirkte lange Zeit unsicher, spielte teils schlampige Pässe und brachte seine Defensive in Gefahr. Mit zunehmender Spieldauer gefestigter. Hatte in der 53. Minute Pech bei seinem Kopfball. Note: 3,5. © getty 22/31 Jonas Hector: Wie erwartet der offensivere Außenverteidiger, kurbelte die Angriffsbemühungen der DFB-Elf an. Defensiv mit einigen Stellungsfehlern und Schwächen im Zweikampf. Verlor das Kopfballduell gegen Babel vor dem 0:1. Note: 3,5. © getty 23/31 Emre Can: Hing neben Kimmich und Kroos etwas in der Luft. Zeigte zwar gute Vertikalität in seinen Pässen, war jedoch auch oft zu ungenau. Kümmerte sich defensiv vor allem um de Jong und erledigte diese Aufgabe ordentlich. Note: 4. © getty 24/31 Joshua Kimmich: Überzeugte wie schon gegen Frankreich mit hoher Passquote (96,4 Prozent) und Aggressivität in den Zweikämpfen. Setzte Sane nach 65 Minuten sehr stark in Szene. Note: 2,5. © getty 25/31 Toni Kroos: Als linker Achter längst nicht so sicher wie gewohnt. Verlor bei (starkem) Gegnerdruck einige Bälle. Mit etwas Zeit aber mit gefährlichen Pässen in die Tiefe. Note: 3. © getty 26/31 Thomas Müller: Licht und Schatten. Geistesblitze wechselten sich mit Fehlpässen und Ballverlusten ab. Auf der rechten Seite verloren, wich oft auf links aus. Scheiterte zunächst an Cillessen (18.), dann am eigenen Abschluss (38.). Note: 3,5. © getty 27/31 Timo Werner: Aufgrund seiner Schnelligkeit kaum zu halten. Etwas zu hektisch im Abschluss in der 15. Minute. Leitete mit seinen Dribblings etliche Angriffe ein. Deutlich blasser im zweiten Durchgang. Note: 3. © getty 28/31 Mark Uth: Begann sein Debüt mit einem Fehlpass. Agierte danach sehr mannschaftsdienlich. War agil und kombinierte gut mit seinen Hintermännern. Lief seine Gegenspieler dazu extrem gut an. Gab vier Torschüsse ab. Note: 2,5. © getty 29/31 Leroy Sane: Ersetzte Müller in der 57. Minute. Fügte sich super ein und sorgte direkt für Gefahr auf der linken Seite. Hatte in der 65. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Note: 3. © getty 30/31 Julian Draxler: Kam nach 57 Minuten für Can. Ähnlich aktiv wie Sane, allerdings ohne Erfolg. Wollte einige seiner Abschlüsse zu sehr erzwingen und war entsprechend ungefährlich. Leitete mit zwei Stockfehlern das 0:2 sowie das 0:3 ein. Note: 4,5. © getty 31/31 Julian Brandt: Durfte ab der 68. Minute für Uth ran. Agierte in der Sturmspitze, wich aber immer wieder auf die Außen aus. Kam einmal zum Abschluss. Note: 3,5.

Manuel Neuer über ...

... das Spiel: "Wir haben uns einige Möglichkeiten herausgespielt, natürlich geht immer ein bisschen mehr. Was nicht gestimmt hat, waren die offensiven Ecken. Wir hätten die Möglichkeiten gehabt, relativ früh in Führung zu gehen und das eine oder andere Tor zu machen. Hinten raus versuchst du natürlich viel, in der Schlussphase sind wir offen gestanden und haben Fehler gemacht. So kassieren wir das 2:0 und 3:0."

... Verunsicherung bei den Bayern: "Ich weiß nicht, woran man das festmachen soll, dass Verunsicherung bei jedem einzelnen zu spüren sein soll. Jeder hat dem Trainer signalisiert, dass man bereit ist, ein gutes Spiel zu machen. Im Training haben diese Spieler mit 'Rucksack' gute Leistungen gezeigt. Wenn du das Spiel verlierst, kritisiert man natürlich viel und spricht negativ über die Mannschaft. Aber man hat gesehen, dass es heute auch hätte anders laufen können."

Bundestrainer Joachim Löw über ...

... das Spiel: "Wir haben bis zum Gegentor ordentlich gespielt. Man merkte nach dem 1:0, dass wir nicht dieses Selbstbewusstsein haben, weil die Ergebnisse eben nicht gestimmt haben. Nach dem Tor sind wir in unsere Einzelteile zerfallen, waren weit auseinander und haben unsere Linie verloren. Die ersten 30 Minuten bis zum Gegentor hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Dass wir in den letzten zehn Minuten so auseinander fallen, ist natürlich schlecht."

... die Chancenverwertung: "Klar ist: Chancen haben wir. Wir schaffen es nur nicht, das Tor zu machen, das so gut wäre für das Selbstbewusstsein der Mannschaft. Wir haben wahnsinnig viel Torschüsse, bringen den Ball aber nicht im Tor unter."

... Mark Uth: "Er hat im Training, in dem wir Abschlüsse trainiert haben, einen guten Eindruck gemacht und war sehr treffsicher. Im Spiel war es schwer für ihn, deshalb könnte er nichts ausrichten."

... Manuel Neuer beim 0:1: "Wahrscheinlich kann er den Ball abfangen. Er steht ein bisschen zu weit im kurzen Eck."

... die Diskussion um die erfahrenen Spieler: "In der Endphase müssen Spieler die Verantwortung übernehmen und nicht vogelwild irgendwo rumlaufen. Gegen Frankreich haben wir aber gesehen, dass erfahrene Spieler wertvoll sind. Die jungen Spieler brauchen immer noch Zeit, sie sind noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten. Sie haben das Spiel belebt, aber am Ende muss der Ball ins Tor."

.. eine mögliche Trainerdebatte: "Damit muss man rechnen und auch leben, wenn man eine solche Leistung zeigt. Das ist völlig normal, dafür habe ich Verständnis. Aber ich muss mich jetzt um die Mannschaft kümmern."

Timo Werner über ...

... das Spiel: "Wir haben am Anfang sehr gut gespielt, haben Holland laufen lassen und das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Dann kommt ein Eckball in unseren Strafraum wie ein Torpedo geschossen, gegen die Latte und ist dann drin. Da gab es einen Knick vor der Halbzeit, das hat man gemerkt. Danach haben wir alles probiert und auch da wieder Chancen gehabt, die wir nicht reingekriegt haben."

... Verunsicherung im Team: "Wenn eine Mannschaft verunsichert wäre, würde sie nicht so spielen wie wir am Anfang. Auch gegen Frankreich waren wir streckenweise die bessere Mannschaft. Wir haben das Tor nicht gemacht, das ist im Moment unser größtes Manko."

... das Spiel am Dienstag in Paris: "Wir haben in München gezeigt, dass wir gegen Frankreich mithalten können, auch gewinnen können. Natürlich sind die Köpfe sehr weit unten bei uns. Aber auch gegen Frankreich kann man gewinnen, wenn man so spielt [wie wir am Anfang]."

Toni Kroos: "Es ist bitter, dass wir kein Tor schießen. Es gibt ein gutes Gefühl, wenn du dich für deine guten Taten belohnst. Raus kommst du aus einer solchen Phase, indem du weitermachst. Es gibt Phasen, da läuft alles gegen dich. Wir haben übermorgen die nächste Möglichkeit. Es bringt uns nichts, uns jetzt einzuschließen. Wir müssen die guten Sachen von heute mitnehmen."