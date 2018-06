DFB-Team - Stimmen zum WM-Aus: "Das letzte überzeugende Spiel war im Herbst 2017"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweiz -

Deutschland hat gegen Südkorea mit 0:2 verloren und ist damit zum ersten Mal überhaupt schon in der WM-Gruppenphase gescheitert. Nach der letzten Vorrundenpartie herrschte bei allen Beteiligten Fassungslosigkeit.

Joachim Löw: "Es herrscht eine Totenstille, es ist für uns eine riesige Enttäuschung. Gratulation an unsere Gegner - an Mexiko und Schweden. Wir haben es nicht verdient, weiterzukommen. Allerdings ist der Mannschaft im kämpferischen Bereich kein Vorwurf zu machen. Natürlich bin ich der Erste, der sich hinterfragen muss. Ich muss schauen, woran es lag, das liegt in meiner Verantwortung. Da muss ich eine Nacht drüber schlafen, das kann ich so kurz nach dem Spiel nicht sagen. Ich habe die Verantwortung über die Mannschaft."

Oliver Bierhoff: "Es spricht gerade keiner. Es ist einfach ein großer Frust und große Enttäuschung. Wir haben irgendwie gehofft, dass dieser Sieg gegen Schweden noch eine Wirkung zeigen würde. Aber letztlich hat es nicht gereicht."

Reinhard Grindel (DFB-Präsident im ZDF): "Mir tut es leid für alle Fans, die sich auf diese WM gefreut haben. Ich erwarte, dass wir eine saubere Analyse machen, und dann werden wir die nötigen Konsequenzen ziehen. Wir haben vor dem Turnier gewusst, dass es nach dem Turnier einen Umbruch gibt. Es ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, inhaltlich dieses Turnier zu analysieren. Da würde ich mich überheben. Dafür haben wir unsere sportliche Leitung, unseren Direktor für die Nationalmannschaften, Oliver Bierhoff. Und ich erwarte, dass wir von denen eine saubere Analyse hinbekommen, dann werden wir darüber sprechen und die notwendigen Konsequenzen ziehen."

Mats Hummels: "Ein ganz, ganz bitterer Abend für uns. Ganz, ganz, ganz bitter. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, haben versucht, es zu drehen, haben aber den Ball nicht reingebracht. Wir hatten genug Gelegenheiten. Das hat uns heute das Genick gebrochen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeliefert haben, war im Herbst 2017 - das ist schon lange her."

Manuel Neuer: "Von uns allen war die Bereitschaft nicht groß genug. Selbst wenn es heute geklappt hätte, wäre spätestens in der K.o-Phase beim nächsten oder übernächsten Spiel Halt gewesen für uns. Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Da müssen wir uns ganz klar in die Kritik nehmen. Wir sind dafür verantwortlich. Das ist bitter und einfach erbärmlich. Man wartet vier Jahre darauf, dass die WM stattfindet. In der Vergangenheit zu schwelgen, bringt uns nichts. Wir hatten die Möglichkeit, selber wieder Geschichte zu schreiben. Das haben wir nicht mit einer 100-prozentigen Bereitschaft angenommen."

Oliver Kahn (im ZDF): "Man hat eine große Verunsicherung gespürt und jeder hat die Verantwortung weitergegeben. Das deutsche Team hatte keine Achse wie 2014. Das Nationaltrikot wiegt für die Spieler gefühlt eine Million Tonnen."

Sami Khedira: "Jetzt ist einer der schwersten Momente für die Mannschaft und auch für mich persönlich. Wir haben vor dem Turnier gesagt, das die Weltmeister das Team führen müssen. Das ist nicht einfach, aber wir haben die Aufgabe angenommen. Ich persönlich bin der Erste, der die Verantwortung übernimmt. Wir müssen mit den Konsequenten jetzt leben. Die letzten zehn Jahre waren sensationell."

Tae Yong Shin (Trainer Südkorea): "Ich fühle mich großartig, aber auch leer. Am Dienstag haben wir gesagt, dass die Chancen bei einem Prozent liegen. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie bis zum Ende kämpfen soll. Wir waren Außenseiter, diese Rolle haben wir genutzt."

Dietmar Hamann (bei Sky): "Wenn man sich die drei Spiele anschaut, hat die Mannschaft es nicht verdient. Es hat einfach die Führung gefehlt. Man hat Spieler auf dem Platz verloren in den letzten vier Jahren mit Klose, Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger. Wir hatten zu wenig Spieler, die Verantwortung übernommen haben und geführt haben."