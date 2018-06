News und Updates zum DFB-Team - Cacau: "Marco Reus wird Spieler des Turniers"

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights)

Ex-Nationalspieler Cacau traut Marco Reus zu Spieler des Turniers bei der WM in Russland zu werden. Lothar Matthäus glaubt an einen erneuten WM-Sieg der Nationalmannschaft und Manager Oliver Bierhoff rudert in der Erdogan-Thematik zurück. Hier erfahrt Ihr alles rund um das DFB-Team.

Cacau über die Chancen der deutschen Elf und Marco Reus

Ex-Nationalspieler Cacau hat sich kurz vor Beginn der WM in Russland zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft und zu Marco Reus geäußert, dem er eine große Rolle bei dem Turnier zutraut.

"Marco Reus ist für mich ein absoluter internationaler Top-Spieler. Dribbelstark, extrem schnell und sehr stark im Abschluss", sagte Cacau gegenüber t-online.de. Er traut dem Dortmund sogar zu, den Goldenen Ball zu gewinnen, den der beste Spieler der WM erhält: "Marco Reus wird Spieler des Turniers. Ich freue mich, dass er endlich seine erste WM erleben darf."

Die Chancen der deutschen Elf schätzt der 37-Jährige erneut gut ein, jedoch müsse man abwarten, wie die zuletzt verletzten Spieler ins Turnier finden. "Viele Spieler kämpfen nach ihren Verletzungen noch um ihre Form - Jerome Boateng oder Mesut Özil. Das sind wichtige Stützen der Mannschaft. Manuel Neuer ist zum Glück rechtzeitig wieder in Form. Ich hoffe, dass Marco Reus fit bleibt. Das wäre eine riesige Qualitätssteigerung für das Team. Deutschland zähle ich zu den Favoriten, ein Titelanwärter", fügte Cacau an.

Lothar Matthäus: "Deutschland kann als Weltmeister nach Hause fahren"

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus ist sich sicher, dass die deutschen Nationalmannschaft erneut den Weltmeistertitel mit nach Hause nehmen kann. Sorgen bereiten ihm jedoch die starken Spanier und Brasilianer.

"Unsere Mannschaft hat die Qualitäten, zu den Top-Favoriten zu zählen. Wenn es wirklich zählt - und das weiß jeder - ist Deutschland so gut wie immer da. Selbst wenn es darum geht, Rückstände aufzuholen", schrieb er in seiner Kolumne auf skysport.de. "Deutschland ist auch dieses Mal in der Lage, als Weltmeister nach Hause zu fahren. Die Qualität der Einzelspieler sorgt auch dieses Mal dafür, dass wir zu den WM-Favoriten gehören."

© getty

Vor allem vor einem Aufeinandertreffen mit Rekordmeister Brasilien sorgt sich Matthäus, denn Brasilien sei eine Mannschaft, "die in den letzten vier Jahren unglaublich gewachsen und aktuell in einer Top-Verfassung ist." Das DFB-Team könnte entweder im Achtelfinale oder Endspiel auf die Südamerikaner treffen.

DFB-Manager Bierhoff rudert in Erdogan-Thematik zurück

DFB-Manager Oliver Bierhoff hat sich für seine Aussagen rund um die Causa Özil und Gündogan entschuldigt. "Tut mir leid, das war anders gemeint und ist falsch rübergekommen. Ich will doch keine Maulkörbe verteilen und auf Befehl ein Thema beenden", sagte Bierhoff gegenüber der Bild.

Der 50-Jährige hatte die Thematik um den öffentlichen Auftritt von Özil und Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan kürzlich für beendet erklärt. "Es ist ganz klar, dass die Diskussion über Integration nicht beendet sein kann - auch nicht über das Foto", korrigierte Bierhoff seine Wortwahl nun.

© getty

Weiter führte er aus: "Wir müssen uns im DFB diesem Thema weiter stellen und es aufarbeiten. Denn im Jugendbereich haben wir immer mehr Spieler mit Migrationshintergrund. Das Thema geht weit über das Erdogan-Foto hinaus."

DFB-Team reißt mit großem Gepäck nach Russland

Die deutsche Nationalmannschaft reißt mit zwölf Tonnen Ausrüstung, Kleidung und Zubehör ins WM-Quartier nach Watutinki bei Moskau. Darunter sind 160 Paar Schuhe, 60 Fußbälle und 26 Trikotsätze.

Die Mannschaft wird das "Ozdorowitelnij Komplex" unweit des Flusses Desna beziehen, das mit 72 Zimmern ausreichend Platz für die 63-köpfige Delegation des DFB-Teams bietet. Auch zwei Köche, vier Ärzte, vier Physiotherapeuten, Analysten, Fitnesstrainer sowie Medien- und Organisationspersonal werden in der Unterkunft mit dem Team wohnen.

8:0, 4:2 und 4:0 - Alle Auftaktspiele von Deutschland bei Weltmeisterschaften © getty 1/19 Bei der WM in Russland trifft die deutsche Nationalmannschaft im ersten Spiel auf Mexiko. Von den bisherigen 17 Auftaktpartien bei allen Weltmeisterschaften gewannen die Deutschen zwölf. SPOX zeigt den Start des DFB-Teams bei allen Endrunden. © getty 2/19 27. Mai 1934 in Florenz: Deutschland - Belgien 5:2, für Deutschland trafen Stanislaus Kobierski, Otto Siffling und Edmund Conen (3x). © getty 3/19 04. Juni 1938 in Paris: Deutschland - Schweiz 1:1 n.V., für Deutschland traf Josef Gauchel. Das Wiederholungsspiel verlor das deutsche Team mit 2:4. © getty 4/19 17. Juni 1954 in Bern: Deutschland - Türkei 4:1, für Deutschland trafen Hans Schäfer, Bernhard Klodt, Ottmar Walter und Max Morlock. © getty 5/19 08. Juni 1958 in Malmö: Deutschland - Argentinien 3:1, für Deutschland trafen Helmut Rahn (2x) und Uwe Seeler. © getty 6/19 31. Mai 1962 in Santiago de Chile: Deutschland - Italien 0:0. © getty 7/19 12. Juli 1966 in Sheffield: Deutschland - Schweiz 5:0, für Deutschland trafen Siegfried Held, Helmut Haller (2x) und Franz Beckenbauer (2x). © getty 8/19 03. Juni 1970 in Leon (Mexiko): Deutschland - Marokko 2:1, für Deutschland trafen Uwe Seeler und Gerd Müller. © getty 9/19 14. Juni 1974 in Berlin: Deutschland - Chile 1:0, für Deutschland traf Paul Breitner. © getty 10/19 01. Juni 1978 in Buenos Aires: Deutschland - Polen 0:0. © getty 11/19 16. Juni 1982 in Gijon (Spanien): Deutschland - Algerien 1:2, für Deutschland traf Karl-Heinz Rummenigge. © getty 12/19 04. Juni 1986 in in Queretaro (Mexiko): Deutschland - Uruguay 1:1, für Deutschland traf Klaus Allofs. © getty 13/19 10. Juni 1990 in Mailand: Deutschland - Jugoslawien 4:1, für Deutschland trafen Lothar Matthäus (2x), Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. © getty 14/19 17. Juni 1994 in Chicago: Deutschland - Bolivien 1:0, für Deutschland traf Jürgen Klinsmann. © getty 15/19 15. Juni 1998 in Paris: Deutschland - USA 2:0, für Deutschland trafen Andreas Möller und Jürgen Klinsmann. © getty 16/19 01. Juni 2002 in Sapporo (Japan): Deutschland - Saudi-Arabien 8:0, für Deutschland trafen Miroslav Klose (3x), Michael Ballack, Carsten Jancker, Thomas Linke, Oliver Bierhoff und Bernd Schneider. © getty 17/19 09. Juni 2006 in München: Deutschland - Costa Rica 4:2, für Deutschland trafen Philipp Lahm, Miroslav Klose (2x) und Torsten Frings. © getty 18/19 13. Juni 2010 in Durban (Südafrika): Deutschland - Australien 4:0, für Deutschland trafen Lukas Podolski, Miroslav Klose, Thomas Müller und Cacau. © getty 19/19 16. Juni 2014 in Salvador (Brasilien): Deutschland - Portugal 4:0, für Deutschland trafen Thomas Müller (3x) und Mats Hummels.

Von der Schmucklosigkeit des Städtchens will sich Georg Behlau, Leiter des Team-Managements nicht irritieren lassen: "Wir können nicht das Meer von Sotschi nach Moskau bringen, aber wir werden alles daransetzen, dass sich unsere Spieler wohlfühlen."

Das DFB-Team in der Gruppe F: Die Termine