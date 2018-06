Löw, Deschamps, Tite und Co.: Die 32 Trainer bei der WM 2018 in Russland

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Numancia -

Wer sind die Trainer der 32 teilnehmenden Nationen bei der Weltmeisterschaft in Russland? SPOX zeigt eine Übersicht und stellt zudem die Coaches der Titelkandidaten aus Deutschland, Brasilien, Argentinien, Frankreich und Spanien vor.

Deutschlands Nationaltrainer Joachim Löw ist von allen Coaches am längsten im Amt. Seit 2006 sitzt der 58-Jährige auf der Trainerbank des DFB-Teams. Dahinter folgt der Nationaltrainer aus dem Iran. Carlos Queiroz ist seit 2011 im Amt. Japan stellt mit Akira Nishino den unerfahrensten Coach, der erst seit April Nationalcoach ist.

Die Trainer aller WM-Teilnehmer im Überblick

Land Trainer Im Amt seit Größter Erfolg Russland Stanislav Cherchesov August 2016 - Saudi-Arabien Juan Antonio Pizzi November 2017 - Uruguay Oscar Tabarez Februar 2006 Copa-America-Sieger Ägypten Hector Cuper März 2015 Afrika-Cup-Finalist Portugal Fernando Santos September 2014 Europameister Spanien Julen Lopetegui Juli 2016 - Marokko Herve Renard Februar 2016 Afrika-Cup-Viertelfinalist Iran Carlos Queiroz April 2011 Asien-Cup-Viertelfinalist Frankreich Didier Deschamps Juli 2012 EM-Finalist Australien Bert van Marwijk Januar 2018 - Peru Ricardo Gareca Februar 2015 Copa-America-Viertelfinalist Dänemark Age Hareide März 2016 - Argentinien Jorge Sampaoli Juni 2017 - Island Heimir Hallgrimsson Juli 2016 - Kroatien Zlatko Dalic Oktober 2017 - Nigeria Gernot Rohr August 2016 - Brasilien Tite Juni 2016 - Schweiz Vladimir Petkovic August 2014 EM-Achtelfinalist Costa Rica Oscar Ramirez August 2015 Gold-Cup-Halbfinalist Serbien Mladen Krstajic Januar 2018 - Deutschland Joachim Löw Juli 2006 Weltmeister Schweden Janne Andersson Juni 2016 - Mexiko Juan Carlos Osorio Oktober 2015 Vierter beim Confederations Cup Südkorea Tae-Yong Shin Juli 2017 - Belgien Roberto Martinez August 2016 - Panama Hernan Gomez Februar 2014 Dritter beim Gold Cup Tunesien Nabil Maaloul April 2017 - England Gareth Southgate November 2016 - Polen Adam Nawalka November 2013 EM-Viertelfinalist Senegal Aliou Cisse März 2015 Afrika-Cup-Viertelfinalist Kolumbien Jose Nestor Pekerman Januar 2012 Dritter bei der Copa America Centenario Japan Akira Nishino April 2018 -

Joachim Löw: Die Titelverteidigung als großes Ziel

Unter Löw stand die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren immer mindestens im Halbfinale. Bei der Europameisterschaft 2008 scheiterte das DFB-Team im Finale gegen Spanien und auch bei der WM 2010 waren die Südeuropäer den Deutschen überlegen. Damals schied Deutschland bereits im Halbfinale aus, holte sich aber im Spiel um Platz drei gegen Uruguay immerhin noch die Bronze-Medaille.

Als Löw auch bei seinem dritten Turnier keinen Titel gewann, wurden die kritischen Stimmen in den Medien lauter. Nach der Halbfinalniederlage bei der EM 2012 gegen Italien schrieb beispielsweise der kicker: "Seine Aufstellung richtete er über die Maßen an Personal und Spielweise der Azzurri aus, er veränderte seine Elf personell und taktisch gravierend - und verzockte sich dabei."

Löw ließ sich davon nicht beeinflussen. 2014 folgte schließlich der große Titel mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Zwar war bei der EM 2016 wieder im Halbfinale Schluss, bei der kommenden WM hat der 58-Jährige allerdings wieder die Chance, erneut alle Kritiker verstummen zu lassen. Er wäre nach Italiens Vittoro Pozzo erst der zweite Trainer, der einen Weltmeistertitel verteidigen konnte. Da sein Vertrag bis zur WM 2022 in Katar gültig ist, wäre ein alleiniger Rekord mit drei Titeln in Folge möglich.

Brasilien: Unter Tite läuft alles besser

Der 57 Jahre alte Tite übernahm 2016 eine kriselnde brasilianische Selecao. Nach der 1:7-Blamage im Halbfinale gegen Deutschland bei der WM im eigenen Land übernahm zunächst Dunga den Trainerposten bei Brasilien. Ohne Erfolg. Bei der Copa America schied die Selecao bereits in der Vorrunde aus, Dunga musste sofort wieder gehen.

Seitdem ist Tite im Amt und schaffte es, das brasilianische Team zurück in die Erfolgsspur zu führen. In 21 Partien unter Tites Leitung verlor Brasilien lediglich eines, zudem gelangen in der WM-Qualifikation zu Beginn neun Siege in Folge. Seinen größten Erfolg feierte Tite im Vereinsfußball, als er mit Corinthians Sao Paulo 2012 die Klubweltmeisterschaft gewann. In Russland hat der Brasilianer nun die Chance, auch als Nationalcoach einen Titel zu gewinnen.

© getty

Argentiniens Jorge Sampaoli hat Titelerfahrung

Argentiniens WM-Qualifikation war bis zum letzten Spieltag unsicher. In den ersten Spielen war noch Edgardo Bauza im Amt, der dabei allerdings keine Erfolge erzielte. Im Juni vergangenen Jahres folgte schließlich Jorge Sampaoli. Doch auch der 58-Jährige tat sich zunächst schwer.

Nach drei Unentschieden musste Argentinien bis zum letzten Spiel in Ecuador zittern. Dieses gewann das Team um Superstar Lionel Messi mit 3:1 und qualifizierte sich so für die Weltmeisterschaft in Russland. Sampaoli muss bei den Gauchos zunächst beweisen, ob er seine bisherigen Erfolge als Trainer bestätigen kann. Der 58-Jährige hatte zuvor sowohl als Nationaltrainer der chilenischen Mannschaft, mit der er die Copa America bejubeln durfte, als auch beim FC Sevilla seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

© getty

Didier Deschamps: Mit geballter Offensive zum ersten Titel mit Frankreich

Nach Joachim Löw ist Didier Deschamps unter den europäischen Teilnehmern bei der WM der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit als Nationalcoach. Er übernahm die französische Equipe Tricolore nach der chaotischen Zeit unter Raymond Domenech und Laurent Blanc im Jahr 2012 und führte die Franzosen zurück in die Weltspitze. Bei der EM 2016 verpasste er den Titel im eigenen Land nur knapp. Im Finale verlor Frankreich gegen Portugal nach Verlängerung mit 0:1.

Zuvor hatte er große Erfolge als Trainer von Olympique Marseille gefeiert. 2010 führte er den Klub zur Meisterschaft und gewann zudem zweimal den französischen Superpokal und dreimal den Ligapokal. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war er auch bei AS Monaco erfolgreich. 2004 verlor er das Champions-League-Finale gegen den FC Porto und verpasste so den größten Vereinstitel im europäischen Fußball.

© getty

Julen Lopetegui: Viel Erfahrung als Trainer der Jugendteams von Spanien

Für den 51 Jahre alten Julen Lopetegui ist die WM in Russland das erste große Turnier als Trainer einer A-Nationalmannschaft. Erfolge kann er mit den Jugendteams von La Furia Roja vorweisen. Sowohl mit der U19- als auch mit der U21-Nationalmannschaft wurde der Spanier Europameister. Nach einer eineinhalbjährigen Amtszeit beim FC Porto ist Lopetegui seit Juli 2016 Trainer der spanischen Nationalelf.