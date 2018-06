DFB-Pleite gegen Mexiko: Warnschuss? Deutsches Spiel hat Schlagseite

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

0:1 gegen Mexiko: Weltmeister Deutschland hat sich beim Start in die WM 2018 erschreckend schwach gezeigt. Offensive und Umschaltspiel präsentierten sich indisponiert. Schlimmer noch: Auch taktisch ließ sich die DFB-Elf vorführen.

Es war mehr als ein sportliches Erdbeben: Als Hirving Lozano den gefühlt zehnten hochkarätigen Konter der Mexikaner abschloss, Mesut Özil mit einem Haken stehen ließ und den Telstar 18 vorbei an Manuel Neuer ins kurze Eck donnerte, erschütterte er damit nicht nur die Sportwelt: Sogar die Seismographen in der Heimat schlugen aus, als Millionen von TV-Zuschauern simultan aufsprangen und jubelten, im Delirium angesichts einer hochverdienten Führung gegen den Weltmeister.

Im Stadion hatte man das fast ahnen können: Nicht nur auf dem Rasen waren die Grünen überlegen, auch auf den Rängen hatten sie dominiert, von dem Zeitpunkt an, als Neuer als erster Spieler zum Aufwärmen hinausgekommen war und donnernde Buhrufe über sich ergehen lassen musste, bis hin zum Schlusspfiff. Laut, stolz und enthusiastisch waren die Fans von El Tri, wohingegen die Zuschauer in den schwarz-weißen Trikots ein wenig farblos wirkten und nur selten zu hören waren.

Die Spieler in schwarz-weiß waren wenig später ähnlich sprachlos, als sie erklären mussten, warum man sich von einer sehr guten, aber keineswegs überragenden Elf die Butter hatte vom Brot nehmen lassen. Warum es schon wieder nicht geklappt hatte mit dieser vermaledeiten Abstimmung zwischen Abwehr und Angriff, warum man ein ums andere Mal ins offene Messer gelaufen war.

Einzelkritik zu Deutschland - Mexiko: Die Noten zur Auftaktniederlage © getty 1/29 Deutschland verliert zum Auftakt der WM 2018 gegen Mexiko. Vor allem die erste Halbzeit war ein Bild des Grauens, das Zentrum eine Autobahn für mexikanische Konter. © getty 2/29 Manuel Neuer: War sofort gefordert und mit zwei Paraden in Anfangsviertelstunde auch zur Stelle. Zeigte auch beim Herauslaufen gutes Timing. Beim Gegentor machtlos. Note: 2,5. © getty 3/29 Joshua Kimmich: An den wenigen guten Offensivaktionen beteiligt, aber defensiv im Eins-gegen-eins mit großen Schwächen. Ließ seine Gegner auch immer wieder im Rücken weglaufen. Note: 4,5. © getty 4/29 Jerome Boateng: Noch der "Beste" in einer fehlerhaften deutschen Defensive. Bereinigte einige brenzlige Situationen mit guten Tacklings, wirkte aber auch nicht immer sicher. Note: 4. © getty 5/29 Mats Hummels: Zu Beginn noch mit einigen guten Balleroberungen, aber dann auch Opfer des deutschen Spiels. Musste oft in Laufduelle, die er nicht gewinnen konnte. Rückte vor dem 0:1 unnötig weit raus und rutschte dann weg. Note: 4,5. © getty 6/29 Marvin Plattenhardt: Bei seinem WM-Debüt gleich mal mit Glück, als bei einem Eckball der Ball von seinem Knie nicht ins Tor sprang. Wurde insgesamt sehr wenig eingebunden, rückte aber oft zu weit auf und gab so unnötig Räume preis. Note: 4,5. © getty 7/29 Sami Khedira: Bekam wie erwartet den Vorzug vor Gündogan, blieb aber so gut wie alles schuldig. Mit Schwächen im Spielaufbau, den bekannten Schwächen in der Defensive und dann auch noch mit dem Ballverlust vor dem 0:1. Note: 5,5. © getty 8/29 Toni Kroos: Wurde von den Mexikanern aus dem Spiel genommen. Sah bei den Kontern der Mexikaner nur die Rücklichter und ging auch manchem Zweikampf aus dem Weg. Hatte bei seinem Freistoß an die Latte Pech. Nach der Pause etwas besser. Note: 5. © getty 9/29 Thomas Müller: Noch nicht im WM-Modus. Fand nicht die Räume für seine unkonventionellen Laufwege und blieb ohne Torschuss. Note: 5. © getty 10/29 Mesut Özil: Spielte anstelle von Reus oder war das doch Draxler? Spielte auf jeden Fall inspirationslos. Leistete sich ungewohnte Ballverluste und verweigerte vor dem 0:1 den Zweikampf im Strafraum gegen Lozano. Note: 5. © getty 11/29 Julian Draxler: Spielte anstelle von Reus oder war das doch Özil? Spielte auf jeden Fall unauffällig. Erst als Reus kam und er mehr ins Zentrum rückte, wurde er aktiver. Im Abschluss aber zu inkonsequent. Note: 4,5. © getty 12/29 Timo Werner: Gleich zu Beginn mit einer guten Möglichkeit, dann lange abgemeldet. Hatte für seine Läufe in die Tiefe nach dem Rückstand keinen Platz mehr. Ging kurz vor Schluss angeschlagen runter. Note: 5. © getty 13/29 Marco Reus: Kam nach einer Stunde für Khedira. Sorgte mit seiner Geschwindigkeit ab und zu für Gefahr, aber konnte die verunsicherte Mannschaft auch nicht tragen. Note: 4. © getty 14/29 Mario Gomez: Ersetzte in der Schlussphase Plattenhardt und sollte noch den Lucky Punch bringen. Der gelang nicht. Keine Bewertung. © getty 15/29 Julian Brandt: Machte gleich Betrieb, leitete eine gute Chance ein und hatte mit einem Fernschuss, der den Pfosten streifte, Pech. Keine Bewertung. © getty 16/29 Guillermo Ochoa: Zeigte einige Pflicht-Paraden, ehe er den Freistoß von Kroos mit den Fingerspitzen grandios an die Latte lenkte. Insgesamt musste er neun Mal eingreifen. Note: 2. © getty 17/29 Carlos Salcedo: In der 16. Minute wurde er im eigenen Strafraum angeschossen und fabrizierte so fast ein Eigentor. Im Offensivspiel hielt sich der Rechtsverteidger zurück. Note: 3,5. © getty 18/29 Hugo Ayala: Gemeinsam mit Moreno organisierte er die Defensive und tat das weitestgehend souverän. Note: 3. © getty 19/29 Hector Moreno: Ließ Werner bei dessen Chance in der 3. Minute entwischen. In der 14. scheiterte er mit seinem Kopfball an Neuer. Note: 3. © getty 20/29 Jesus Gallardo: Bewies links hinten gutes Stellungsspiel und fing einige Zuspiele ab. Offensiv leistete er sich zu viele Ballverluste. Note: 3. © getty 21/29 Andres Guardado: Der passsichere Nebenmann des Kämpfers Herrera. Überzeugte mit 89 Prozent angekommener Zuspiele. In der Schlussphase für Marquez ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 22/29 Hector Herrera: Rackerte im zentralen Mittelfeld und bestritt unzählige Zweikämpfe - von denen er starke knapp 65 Prozent gewann. Eroberte den Ball im Vorfeld des 1:0 von Khedira. In der 10. Minute schloss er ab, scheiterte aber an Neuer. Note: 1,5. © getty 23/29 Miguel Layun: Wenig ins Spiel eingebunden, aber mit einigen Abschlusssituationen. Dabei verzog er stets deutlich. Note: 4. © getty 24/29 Carlos Vela: Ließ sich als hängende Spitze immer wieder fallen und startete dann mit Tempo nach vorne - bemüht, aber ineffektiv. In der 45. Minute schoss er knapp links vorbei. Anfang der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Note: 3. © getty 25/29 Hirving Lozano: Von Anfang an wie aufgedreht, kam schon in der 1. Minute erstmals zum Abschluss - Boateng blockte seinen Schuss aber. Krönte seine engagierte Leistung mit dem Tor zum 1:0. Nach der Pause ließe er nach, in der 66. ausgewechselt. Note: 2. © getty 26/29 Javier Hernandez: Bei einigen Strafraumszenen und Kontern agierte er zu zögerlich. Beim schnellen Gegenangriff in der 57. mit einem schlechten Querpass zu Vela. Das 1:0 bereitete er perfekt vor. Note: 3. © getty 27/29 Edson Alvarez: Wurde Anfang der zweiten Halbzeit für Vela eingewechselt und blieb daraufhin unauffällig. Note: 3,5. © getty 28/29 Raul Jimenez: Kam in der 66. für Lozano - und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 29/29 Rafael Marquez: In der 74. kam er ins Spiel und half dann, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Deutschlands Schwächen: Ballverluste und harmlose Offensive

Schonungslos hatte der vermeintliche Underdog die Schwächen des Weltmeisters aufgedeckt: Ideenlosigkeit im Angriff, mangelnde Absicherung in der Vorwärtsbewegung, gravierende Schnelligkeitsdefizite im zentralen Mittelfeld und der Innenverteidigung. Ja, Deutschland hatte ebenfalls die eine oder andere gute Abschlussmöglichkeit. Mit nur einem Gegentor war man nach 90 Minuten aber noch gut bedient.

Man wusste gar nicht, wo man in der Fehleranalyse beginnen sollte. Bei den unnötigen Ballverlusten im Mittelfeld? Oder bei der Tatsache, dass man angesichts der harten Gangart des Gegners viel zu schnell resignierte und flehend - im weiteren Spielverlauf lamentierend, dann frustriert - in Richtung Schiedsrichter schaute, auf der Suche nach einem Pfiff, der nicht kam.

"Wir wussten, dass sie hart und wild spielen, uns durcheinanderbringen wollten", wisperte Timo Werner in der Mixed Zone. Referee Alireza Fahgani habe viel laufen lassen, "aber wir sollten uns nicht an der Schiedsrichterleistung aufhängen.

Wie wäre es stattdessen mit der zahnlosen Offensive? Auf enorme 26 Torschüsse kam die DFB-Elf im Spielverlauf, doch wirkliche Hochkaräter waren kaum dabei. Kombinationen in den Strafraum waren Mangelware. Stattdessen Weitschüsse und viele Flanken, hauptsächlich über rechts. Was Mexiko gern zuließ, schließlich ist Werner kein Kopfballungeheuer im Stile eines Miro Klose - und die neun Hereingaben eines Joshua Kimmich bedeuteten im Umkehrschluss, dass dessen Abwehrseite sperrangelweit offen stand.

Mexikos Kontertaktik überrascht naive DFB-Elf

Am Unheilvollsten jedoch mutete die Tatsache an, dass die Spieler freimütig zugaben, von der Taktik Mexikos überrascht worden zu sein. Man habe das übliche Spiel mit hohem Pressing erwartet, verriet Thomas Müller. Stattdessen habe sich Mexiko "weiter zurückgezogen und nur auf den Ballverlust geschielt." Man habe einen fast nur auf Konter lauernden Gegner "so nicht erwartet", sagte auch Marco Reus.

Diese Aussagen offenbarten eine erschreckende Naivität: Wie man nicht darauf vorbereitet sein kann, dass es der Gegner - nicht umsonst übrigens mit schnellen, wendigen Offensivspielern ausgestattet - darauf anlegt, die eigenen Schwächen knallhart auszunutzen, ist das Geheimnis von Bundestrainer Joachim Löw. Als hätte Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio bei den Tests gegen Österreich und Saudi-Arabien nicht ganz genau hingeschaut.

Doch während Osorio sein Team auf maximalen Erfolg kalibrierte, schien man im deutschen Lager auf ein Gentlemen's Agreement zu hoffen: "Ihr spielt doch so wie immer, gell? Bitte nicht unsere bekannten Schwächen attackieren."

Stattdessen konstatierte Werner, dass es "ein ähnliches Spiel wie gegen Saudi-Arabien" gewesen sei. Nur der Gegner sei eben "deutlich besser" gewesen. So schnell wird aus einem 2:1 ein 0:1.

WM 2018: Pressestimmen zu Deutschland - Mexiko © L'Equipe 1/15 Nach dem 1:0-Sieg gegen Deutschland feiern die internationalen Medien Mexiko und seinen Helden Hirving Lozano. Deutschland dagegen? "Katastrophe!" Die Pressestimmen. © Guardian 2/15 "Chaotisch" nennt der englische Guardian den Auftritt der DFB-Elf. © Sun 3/15 Für die englische Sun war es ein "Schock-Sieg". © Sport 4/15 Die spanische Sport verwendet gleich sechs Ausrufezeichen und spricht von einer "Beerdigung". © ESPN 5/15 Bei ESPN ist Lozano der "Hero" und Deutschland "betäubt". © Corriere dello Sport 6/15 "Mexiko, was für ein Sieg", findet die italienische Corriere dello Sport. © Tuttosport 7/15 Die Tuttosport berichtet von der "Mexiko-Show". © O Globo 8/15 Die brasilianische Zeitung O Globo spricht von einem Erdbeben in Mexiko. © New York Times 9/15 Auch bei der New York Times bebt der Boden. © Ole 10/15 Die argentinische Ole erinnert an die angebliche Party der mexikanischen Nationalspieler mit Escort-Damen und schreibt: "Vom Skandal zur Party" © L'Equipe 11/15 Treffende Zusammenfassung der L'Equipe: "Katastrophe!" © El Universal 12/15 Zu den mexikanischen Medien: El Universal findet es "historisch" ... © El Sol de Mexico 13/15 ... El Sol de Mexico ebenfalls ... © Excelsior 14/15 ... bei Excelsior stehen die Azteken im Fokus ... © Uno Mas Uno 15/15 ... und Uno Mas Uno hält es nachrichtlich: "Mexiko schlägt den Weltmeister"

Deutschland droht WM-Aus: Ist Schweden ein angenehmerer Gegner?

Immerhin: Von den Schweden dürfte am Samstag ganz sicher kein Offensivfeuerwerk zu erwarten sein. Das Offensiv- und Konterpotenzial der Nordeuropäer kann mit dem Mexikos nicht mithalten - eine gute Nachricht für die zu oft entblößten Mats Hummels und Jerome Boateng. Woher die Kreativität kommen soll, um einen Abwehrriegel zu knacken, an dem Italien in den Playoffs scheiterte, ist nach dem Auftritt im Luschniki-Stadion allerdings unklar.

Von Panik oder gar Resignation wollte in den Katakomben des Moskauer Stadions niemand etwas wissen. "Ich habe keine Angst", sagte Boateng, "wir haben uns das selbst eingebrockt und dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen."

"Warnschuss" treffe es ganz gut, erklärte Werner, doch damit gab er den Ernst der Lage nur unzureichend wieder. Man habe schon im letzten Testspiel einen "Schuss vor den Bug bekommen", bilanzierte Mats Hummels sichtlich angefressen nur Minuten nach Abpfiff. Bleibt man bei diesem Bild, kassierte die DFB-Elf am Sonntag die volle Breitseite knapp unter der Wasserlinie. Das deutsche Flaggschiff hat tüchtig Schlagseite davongetragen.

Bis Samstag müssen die zahlreichen Lecks nun geflickt werden. Dafür bietet der Strand von Sotschi ideale Bedingungen. Gelingt es nicht, könnte die Mission Titelverteidigung um einiges früher absaufen als erwartet.