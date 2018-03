DFB-Team: Kader für Testspiele vor WM 2018 steht fest - Löw nimmt keine BVB-Spieler mit

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Bundestrainer Joachim Löw hat den Kader für die Länderspiele gegen Spanien am 23. März in Düsseldorf und vier Tage später gegen Rekordweltmeister Brasilien in Berlin bekanntgegeben. Die Rückkehr von Marco Reus in die Nationalmannschaft verzögert sich. Auch WM-Held Mario Götze ist nicht dabei.

Der DFB-Kader für die Testspiele gegen Spanien und Brasilien

Torhüter Bernd Leno Bayer 04 Leverkusen Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Kevin Trapp Paris Saint-Germain Abwehr Jerome Boateng Bayern München Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Jonas Hector 1. FC Köln Mats Hummels Bayern München Joshua Kimmich Bayern München Marvin Plattenhardt Hertha BSC Antonio Rüdiger FC Chelsea Niklas Süle Bayern München Mittelfeld/Sturm Julian Brandt Bayer 04 Leverkusen Emre Can FC Liverpool Julian Draxler Paris Saint-Germain Mario Gomez VfB Stuttgart Leon Goretzka FC Schalke 04 İlkay Gündogan Manchester City Sami Khedira Juventus Turin Toni Kroos Real Madrid Thomas Müller Bayern München Mesut Özil FC Arsenal Sebastian Rudy Bayern München Leroy Sane Manchester City Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Sandro Wagner Bayern München Timo Werner RB Leipzig

Löw will angeschlagenem Reus Zeit geben

"Bei Marco ist uns wichtig, dass er behutsam und ohne weiteren Druck ans oberste Level herangeführt wird und an Stabilität gewinnt. Dazu gehört in erster Linie, dass er beschwerdefrei und fit ist und über einen längeren Zeitraum regelmäßig spielt und trainiert, seinen Rhythmus findet und dadurch Sicherheit und Vertrauen bekommt", sagte Löw.

Der immer wieder von Verletzungen geplagte Reus hat das bisher letzte seiner 29 Länderspiele im März 2016 gegen Italien absolviert. Erst im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Salzburg wurde Reus wieder angeschlagen ausgewechselt.

© getty

DFB-Kader ohne Debütanten - Gomez und Wagner dabei

Für den Start ins WM-Jahr berief der Bundestrainer 26 Spieler, ein Debütant ist nicht darunter. Im Angriff nominierte Löw die beiden Stoßstürmer Mario Gomez und Sandro Wagner, die vermutlich um einen Platz im Kader für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) kämpfen.

Löw gibt seinen vorläufigen WM-Kader mit 20 Spielern und drei Torhütern am 15. Mai in Dortmund bekannt. Dann soll auch der derzeit immer noch verletzte Kapitän Manuel Neuer dabei sein.

Deutschlands Zeitplan bis zur WM