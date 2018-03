Keine Tickets mehr für deutsche WM-Spiele: Aber Interesse an Russland-Besuch sinkt

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien

Das Interesse der Deutschen an einem Besuch der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) hat weiter abgenommen. Laut des aktuellen SLC-Sportbusiness-Reports vom März haben 97,8 Prozent der 5240 Befragten überhaupt kein Interesse an einer Reise nach Russland.



Grund dafür sind in erster Linie die hohen Kosten (71,2 Prozent), die allgemeinen Situation in Russland (56,1 Prozent) und Sicherheitsbedenken (37,7 Prozent). Im November vergangen Jahres hatten sich 96,3 Prozent der Befragten gegen eine WM-Reise ausgesprochen.

Aktuell sind allerdings für die drei WM-Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung gegen Mexiko (17. Juni/Moskau), (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan) keine Tickets mehr verfügbar. Auch insgesamt läuft der Vorverkauf ausgezeichnet, bislang wurden laut FIFA-Angaben mehr als 360.000 Karten bestellt.

Auch für alle möglichen deutschen K.o.-Spiele bis zum Finale am 15. Juli im Moskauer Luschniki-Stadion gibt es derzeit keine Tickets mehr.