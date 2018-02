Joachim Löw über WM-Chancen von Sven Ulreich: "Er ist sicherlich bei uns im Blickfeld"

Ligue 1 Live Angers -

Monaco Ligue 1 Live Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Live Dijon – Nizza Ligue 1 Live Guingamp -

Caen Ligue 1 Live Metz -

Montpellier Premier League Live Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Live Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Live Neapel -

Lazio Primeira Liga Live Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol

Joachim Löw hat erklärt, dass Torhüter Sven Ulreich ein Thema für die Nationalmannschaft ist. Derweil beschäftigt sich der Bundestrainer nicht mit einem Engagement beim deutschen Rekordmeister Bayern München.

"Ich habe Vertrag bis 2020 beim DFB", sagte der 58-Jährige am Samstag bei Sky als Gast beim Spitzenspiel zwischen den Bayern und Schalke 04: "Die Weltmeisterschaft steht an, und ich bin total darauf fokussiert."

Gleichzeitig meinte Löw über den augenblicklichen Bayern-Cheftrainer Jupp Heynckes, der am Saisonende aufhören will: "Der Jupp macht das sensationell gut. Die Bayern wünschen sich sicherlich wie viele Fans in Deutschland, dass er weitermacht."

Eine Chance auf eine Berufung ins Nationalteam sieht Löw auch für Bayern-Stammkeeper Sven Ulreich, der zurzeit den verletzten Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer im Tor der Bayern erfolgreich vertritt: "Er macht einen sicheren Eindruck und hat sich bei den Bayern im Mitspielen verbessert. Er ist sicherlich bei uns im Blickfeld. Er hat im vergangenen Monat das eine oder andere sehr starke Spiel gemacht."

Löw hofft allerdings, dass Neuer bei der WM-Endrunde in Russland wieder zur Verfügung steht: "Er ist der Kapitän unserer Mannschaft."