Fährmann-Patzer bringen Bayern den nächsten Sieg gegen starke Schalker

Ligue 1 Live Angers -

Monaco Ligue 1 Live Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Live Dijon – Nizza Ligue 1 Live Guingamp -

Caen Ligue 1 Live Metz -

Montpellier Premier League Live Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Live Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Live Neapel -

Lazio Primeira Liga Live Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol

Der FC Bayern München hat am 22. Spieltag der Bundesliga seinen 18-Punkte-Vorsprung verteidigt. Gegen Schalke 04 siegte der Rekordmeister ohne den erkrankten Trainer Jupp Heynckes mit 2:1 (2:1).

Muntere Partie, an der die Schalker großen Anteil hatten. Die Königsblauen verteidigten im 3-4-3 hoch, mutig und sehr mannorientiert, was zu vielen Ballgewinnen führte. Die sehr offensiv aufgestellten Bayern kamen zwar auch ihrerseits immer wieder in Umschaltaktionen, spielten diese aber zu oft nicht gut aus.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit zahlreichen Möglichkeiten auf beiden Seiten, weil die offensive Ausrichtung beider Teams Lücken in der Defensive nach sich zog. Während die Schalker mit ihren Chancen zu leichtfertig umgingen, half Torhüter Fährmann bei den Gegentreffern ordentlich mit.

Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so hochklassig, aber die Partie wogte weiter hin und her. Tedesco brachte für die Stürmer Burgstaller und Di Santo die Dribbler Harit und Konoplyanko, hielt aber am 3-4-3 fest. Die beste Chance von Embolo vereitelte Ulreich. Auf der Gegenseite verpasste Lewandowski zweimal die Entscheidung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Lewandowski (6.), 1:1 Di Santo (29.), 2:1 Müller (36.)

Der FC Schalke 04 kassierte in seiner Bundesliga-Historie gegen kein Team so viele Niederlagen (50) und Gegentore (201) wie gegen die Bayern.

Lewandowski traf in jedem der ersten 11 BL-Heimspiele in dieser Saison und stellt damit den BL-Rekord seines Trainers Jupp Heynckes ein. Heynckes traf 1972/73 in den ersten 11 Heimspielen Borussia Mönchengladbachs.

Lewandowski erzielt sein 136. Pflichtspieltor für den FC Bayern und zieht damit mit Arjen Robben gleich. Nur 5 Spieler erzielten seit dem BL-Aufstieg 1965 mehr Pflichtspieltore für die Münchner. In dieser Saison steht der Pole bei 19 Treffern.

Seit einem 0:2 auf Schalke im Dezember 2010 sind die Bayern in 14 Bundesliga-Spielen gegen die Knappen ungeschlagen (11 Siege, 3 Remis).

Schalke kassierte beim 2-1 sein 2400. Gegentor in der Bundesliga.

Fährmanns Patzer vor dem 2:1 war bereits Schalkes 7. schwerer Fehler vor einem Gegentor in dieser Saison - Ligahöchstwert.

Der Star des Spiels: Thomas Müller

Kapitän und klarer Chef auf dem Platz. Versuchte immer wieder, sein Team mit lautstarken Kommandos zu ordnen. Arbeitete von den Offensivspielern am meisten nach hinten und war offensiv trotzdem gefährlich. Sein Schuss leitete das 1:0 ein und sein Abschluss zum 2:1 war ein klassischer Müller.

Der Flop des Spiels: Ralf Fährmann

Machte schon vergangene Woche keine gute Figur und war auch in München an den beiden Gegentoren entscheidend beteiligt. Muss vor dem 1:0 den Schuss von Müller besser abwehren und darf Müllers Schuss beim 2:1 nicht ins kurze Eck passieren lassen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Eigentlich mit einer guten Spielleitung und auch mit großzügiger Linie, aber mit komischen Entscheidungen bei den Verwarnungen. Weder Meyer (5. Gelbe) noch James' Einsteigen hatten Gelb verdient, Kehrer kam dagegen nach einem Foul an Robben an der Strafraumgrenze ebenso wie Schöpf nach seiner Schere gegen Kimmich ohne Karton davon. Gelb gegen Burgstaller wegen Schwalbe war dagegen korrekt. Ebenso die Gelbe gegen Vidal, der nächste Woche in Wolfsburg pausieren muss.

Die Reaktionen

Peter Hermann (Co-Trainer Bayern München): "Jupp hat bestimmt am meisten mitgezittert. Es war ein sehr schweres Spiel, Schalke hat ein gutes Pressing gespielt, sehr laufintensiv, sie waren immer präsent. Aber ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, es ist sehr gut, was sie in den letzten Wochen geleistet haben."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Wir haben eine gute Mischung zwischen tief stehen und Ballbesitz gefunden. Ralf Fährmann wird sich am meisten über die Gegentore ärgern. Da kommt er gestärkt wieder raus."