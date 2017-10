WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Am Samstag, den 7. Oktober starten die deutschen Junioren mit Trainer Christian Wück in die U17-WM in Indien. Hier gibt es alle Infos zur deutschen Gruppe C, den Mannschaften, dem Spielplan sowie der Übertragung im Livestream und TV.

Mit dem Erreichen des Halbfinals bei der U17-Europameisterschaft im Mai buchte die deutsche Mannschaft ihr Ticket für die U17-Weltmeisterschaft. Auf gleiche Art und Weise qualifizierten sich die deutschen Gruppengegner. Guinea wurde Dritter beim U17-Afrika-Cup, auch Iran und Costa-Rica kamen bei den jeweiligen kontinentalen Meisterschaften unter die besten vier Teams.

Die deutsche Gruppe C

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Costa Rica 2 Deutschland 3 Guinea 4 Iran

U17-WM: Wo kann ich die deutschen Spiele im Livestream und TV sehen?

Alle Spiele der deutschen Elf sind im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen. Die Partien, die auf Eurosport 1 gezeigt werden, können auch im kostenlosen Livestream auf der Homepage verfolgt werden. Die restlichen Partien sind nur im kostenpflichtigen Eurosport-Player zu sehen.

In welchem Modus wird gespielt?

24 Teams treten in sechs Vierer-Gruppen an. Von jeder Gruppe qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Ab dort geht es dann im K.O.-Modus weiter bis zum Finale am 28. Oktober.

Die deutschen Spiele in der Übersicht

Mit der Partie gegen Costa Rica startet die deutsche Mannschaft am Samstag, den 07. Oktober, in das Turnier.

Datum/Uhrzeit Paarung Spielort Übertragung Sa., 07.10.2017, 13.30 Uhr Deutschland - Costa Rica Goa Eurosport Di., 10.10.2017, 16.30 Uhr Iran - Deutschland Goa Eurosport Fr., 13.10.2017, 13.30 Uhr Guinea - Deutschland Kochi Eurosport 2

Der deutsche Kader im Überblick

Die deutsche Elf muss ohne Stammtorwart Christian Früchtl vom FC Bayern auskommen, der nach dem langfristigen Ausfall von Manuel Neuer bei seinem Verein in München bleibt. Große Hoffnungen ruhen vor allem auf Jann-Fiete-Arp, der bei der Partie zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen als erster Akteur aus dem 2000er-Jahrgang in der Bundesliga zum Einsatz kam.

Position Name Verein Torhüter Luis Klatte Hertha BSC Torhüter Luca Plogmann Werder Bremen Torhüter Marian Prinz Bayer 04 Leverkusen Abwehrspieler Dominic Becker 1. FC Köln Abwehrspieler Yann-Aurel Bisseck 1. FC Köln Abwehrspieler Jan Boller Bayer 04 Leverkusen Abwehrspieler Pascal Hackethal Werder Bremen Abwehrspieler Kilian Ludewig RB Leipzig Abwehrspieler Lars Lucas Mai Bayern München Abwehrspieler Alexander Nitzl Bayern München Mittelfeldspieler Elias Abouchabaka RB Leipzig Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin Eintracht Frankfurt Mittelfeldspieler Yannik Keitel SC Freiburg Mittelfeldspieler Erik Majetschak RB Leipzig Mittelfeldspieler John Yeboah VfL Wolfsburg Stürmer Jann-Fiete Arp Hamburger SV Stürmer Noah Awuku Holstein Kiel Stürmer Dennis Jastrzembski Hertha BSC Stürmer Nicolas Kühn RB Leipzig Stürmer Maurice Malone FC Augsburg Stürmer Jessic Ngankam Hertha BSC

Wie schnitt Deutschland bei den letzten U17-Weltmeisterschaften ab?

Deutschland nahm bislang an acht Turnieren teil, die besten Ergebnisse waren bislang die dritten Plätze 2007 und 2011.

Jahr letztes Spiel Ergebnis Runde 2015 Kroatien - Deutschland 2:0 Achtelfinale 2011 Brasilien - Deutschland 3:4 Spiel um Platz 3 2009 Schweiz - Deutschland 4:3 n.V. Achtelfinale 2007 Ghana - Deutschland 1:2 Spiel um Platz 3

Nach dem frühen Ausscheiden bei der letzten Weltmeisterschaft in Chile will es das Team von Christian Wück diesmal besser machen.