Alle Infos zur U17-WM

Am Freitag startet die U17-Weltmeisterschaft in Indien. Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, dem Spielplan sowie dem Livestream und dem Liveticker.

Wie lief die Qualifikation?

Die sechs verschiedenen Konföderationen (Afrika, Asien, Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Karibik, Ozeanien, Südamerika) spielten jeweils ihr eigenes Turnier aus. Aus Ozeanien qualifizierten sich die beiden Finalisten, von Europa die vier Halbfinalisten sowie eine weitere Mannschaft durch ein Entscheidungsspiel. Von allen anderen Konförderationen buchten jeweils die vier Halbfinalisten der kontinentalen Turniere ihr WM-Ticket. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Gastgeber Indien.

In welchem Modus wird gespielt?

24 Teams treten zunächst in sechs Gruppen gegeneinander an. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab dort treten die Mannschaften dann im K.o.-Modus gegeneinander an.

Der Spielplan in der Übersicht

Datum Turnierrunde 06.10. - 14.10.2017 Gruppenphase 16.10. - 18.10.2017 Achtelfinals 21.10. - 22.10.2017 Viertelfinals 25. Oktober Halbfinals 28. Oktober Finale

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Ghana 2 Indien 3 Kolumbien 4 USA

Gruppe B

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Mali 2 Neuseeland 3 Paraguay 4 Türkei

Gruppe C

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Costa Rica 2 Deutschland 3 Guinea 4 Iran

Gruppe D

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Brasilien 2 Niger 3 Nordkorea 4 Spanien

Gruppe E

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Frankreich 2 Honduras 3 Japan 4 Neukaledonien

Gruppe F

Platz Mannschaft Torverhältnis Punkte 1 Chile 2 England 3 Irak 4 Mexiko

Wo kann ich die U17-WM im TV und Livestream sehen?

Alle Spiele der deutschen Elf sind im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen. Alle Spiele, die auf Eurosport 1 gezeigt werden, können auch im kostenlosen Livestream auf der Homepage verfolgt werden. Die restlichen Partien sind nur im kostenpflichtigen Eurosport-Player zu sehen.

Die Austragungsorte der U17-WM

Fatorda-Stadion in Margao mit 19.000 Plätzen

Indira Gandhi Athletic Stadium in Guwahati mit 30.000 Plätzen

DY Patil Stadium in Navi Mumbai mit 51.000 Plätzen

Jawaharlal Nehru Stadium in Neu-Delhi mit 58.000 Plätzen

Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi mit 55.000 Plätzen

Yuba Bharati Krirangan in Kalkutta mit 85.000 Plätzen

Die Sieger der letzten Jahre im Überblick

Jahr Sieger Verlierer Finale Finalergebnis 1999

Brasilien Australien 8:7 i. E. (0:0 n. V.) 2001

Frankreich Nigeria 3:0 2003

Brasilien Spanien 1:0 2005

Mexiko Brasilien 3:0 2007

Nigeria Spanien 3:0 i. E. (0:0 n. V.) 2009

Schweiz Nigeria 1:0 2011

Mexiko Uruguay 2:0 2013

Nigeria Mexiko 3:0 2015

Nigeria Mali 2:0

Titelverteidiger Nigeria verpasste die Qualifikation für das Turnier in Indien und hat damit keine Gelegenheit, seinen Titel erneut zu verteidigen. Mit fünf Titeln sind die Afrikaner Rekordgewinner des Turniers.

