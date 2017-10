Zorc: Nach Gruppenphase "kehrt Jadon zurück"

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat bestätigt, dass Jadon Sancho nur die Gruppenphase bei der U17-WM in Indien mit der englischen Auswahl bestreiten wird. Darauf hat sich der Bundesliga-Tabellenführer mit dem englischen Verband geeinigt.

Nach den drei Gruppenpartien "kehrt Jadon zu uns zurück", so Zorc gegenüber dem kicker. Der 17-Jährige, den der BVB am Deadline Day für 8,7 Millionen Euro von Manchester City holte, war schon mit Trainingsrückstand in Dortmund angekommen.

Da man beim BVB verhindern will, dass er erneut den Anschluss verliert, soll er keinesfalls rund einen Monat bei Englands U17-Auswahl weilen. Das Finale der WM in Indien findet am 28. Oktober statt.

Sancho stand am vergangenen Samstag beim Spiel in Augsburg erstmals in Dortmunds Profikader von Trainer Peter Bosz, kam allerdings nicht zum Einsatz.