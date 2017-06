Werner: "Freue mich auf Wagner"

Donnerstag, 08.06.2017

Der beste Deutsche wird gesucht: Beim Confed Cup testet Joachim Löw Timo Werner und Sandro Wagner. Ersterer verpasste das Testspiel gegen Dänemark noch: "Ich hatte Sonntag plötzlich heftige Magenschmerzen. Keine Ahnung, wie ich mir die eingefangen habe. Gemeinsam mit dem DFB haben wir entschieden, kein Risiko einzugehen."

Werner rutschte aus dem Kader und wird damit auch gegen San Marino nicht auflaufen. Für ihn kein Problem: "Es gibt in den nächsten Wochen noch viele Möglichkeiten, zu spielen." So etwa beim Confed Cup. Dort wird Werner erstmals auf Wagner treffen.

"Ich habe Sandro noch nicht persönlich getroffen, aber viel Gutes über ihn gehört. Er ist ein angenehmer Typ. Ich freue mich auf ihn. Sportlich können wir uns ergänzen und zusammenspielen. Mein Vorteil ist sicher, dass ich auf verschiedenen Positionen spielen kann", schätzt Werner die Konkurrenz ein.

Nach einer harten Saison mit RB Leipzig plus dem Cup in Russland wird Werner sich "Urlaub gönnen". Anschließend geht es zurück zu RB: "Unabhängig vom Confed Cup ist geplant, dass ich am 19. Juli wieder zum Team stoße." Für die erste Runde des DFB-Pokals hat er gar schon einen klaren Wunsch: "Dresden muss es ja nicht nochmal sein."

