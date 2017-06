DFB-Team mit 22 Spielern nach Russland

Mittwoch, 07.06.2017

"Ich gehe davon aus, dass alle Spieler einsatzfähig sind. Dann werden wir keinen Spieler nachnominieren", sagte Löw nach dem 1:1 (0:1) im Länderspiel in Kopenhagen gegen Gastgeber Dänemark.

Offensivspieler Sane hatte seine Teilnahme an der WM-Generalprobe wegen einer Nasen-OP abgesagt. Löw muss seinen Kader am Mittwoch dem Weltverband FIFA nennen, er könnte 23 Profis berufen.

Timo Werner soll nach seinen Magen-Darm-Problemen am Donnerstag zur Mannschaft stoßen und dann auch zum Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Nürnberg gegen San Marino zählen.

Entwarnung gab Löw auch beim in Kopenhagen kurz vor dem Ende ausgewechselten Jonas Hector: "Ich habe keine negativen Nachrichten gehört. Er hatte einen Krampf, es ist keine muskuläre Sache."

