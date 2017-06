Alle Infos zu Deutschland - San Marino

Mittwoch, 07.06.2017

Wann und wo findet Deutschland - San Marino statt?

Das Spiel zwischen Deutschland und San Marino findet am 10. Juni 2017 um 20:45 Uhr statt. Gespielt wird das Duell der Gruppe C in Nürnberg.

Mit welchem Kader tritt die DFB-Elf an?

Für das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino nominierte Joachim Löw den Kader, mit dem der Bundestrainer auch beim in Russland stattfindenden Confed-Cup an den Start gehen wird.

Da der Weltmeister-Coach auf zahlreiche Stammspieler verzichten muss, bekommen einige neue Gesichter die Chance, sich für eine Teilnahme bei der WM 2018 zu empfehlen.

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Tor Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Tor Kevin Trapp Paris St.-Germain Tor Matthias Ginter Borussia Dortmund Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln Abwehr Benjamin Henrichs Bayer Leverkusen Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Shkodran Mustafi FC Arsenal Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC Abwehr Antonio Rüdiger AS Rom Abwehr Niklas Süle 1899 Hoffenheim Abwehr Emre Can FC Liverpool Mittelfeld Diego Demme RB Leipzig Mittelfeld Sebastian Rudy 1899 Hoffenheim Mittelfeld Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim Mittelfeld Julian Draxler Paris St.-Germain Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 Mittelfeld Amin Younes Ajax Amsterdam Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen Angriff Lars Stindl Borussia Mönchengladbach Angriff Sandro Wagner 1899 Hoffenheim Angriff

Wo kann ich Deutschland - San Marino live im TV sehen?

RTL überträgt die Partie zwischen dem DFB-Team und San Marino live im TV. Der Vorbericht des Senders beginnt um 20.05 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann.

Wo kann ich Deutschland - San Marino live im Livestream sehen?

RTL zeigt die Partie parallel zum TV auch im Livestream. Außerdem stellen TVnow oder Zattoo alternative Möglichkeiten dar, das Spiel online zu verfolgen. Die beiden Seiten zeigen das Live-Programm im Fernsehen im Internet. SPOX bietet einen LIVETICKER zu Deutschland - San Marino.

Wie ist die Bilanz zwischen Deutschland und San Marino?

Die Länderspielgeschichte spricht klar für Deutschland. Von insgesamt drei Partien gegen San Marino gewann Deutschland drei. Auch die Tordifferenz spricht eine deutliche Sprache. Bei 27 erzielten Treffern gab es für das DFB-Team kein einziges Gegentor. Den höchsten Sieg feierte Deutschland in der EM-Qualifikation 2006/07 in der Gruppe D mit 13:0. Der letzte Vergleich beider Teams in der laufenden WM-Qualifikation konnte das Team von Löw mit einem deutlichen 8:0-Erfolg für sich entscheiden.

Spiele Siege Deutschland Unentschieden Siege San Marino 3 3 0 0

Wie endeten die letzten Partien zwischen Deutschland und San Marino?

Turnier Begegnung Ergebnis WM-Qualifikation 2016/17 San Marino - Deutschland 0:8 EM-Qualifikation 2006/07 Deutschland - San Marino 6:0 EM-Qualifikation 2006/072000 San Marino - Deutschland 0:13

Alle Infos zu San Marino auf einen Blick