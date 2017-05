Kruse hat Nationalmannschaft nicht abgehakt

Donnerstag, 18.05.2017

"So etwas würde ich nie sagen. Ich spiele Fußball für den maximalen Erfolg - auch in der Nationalmannschaft. Und der Bundestrainer hat mir versichert, dass die Tür nicht zu ist", erklärte der 29-Jährige am Donnerstag.

Joachim Löw wird bei der WM-Generalprobe im Sommer in Russland (17. Juni bis 2. Juli) in erster Linie Perspektivspielern eine Einsatzchance geben. Nach mehreren privaten Negativschlagzeilen hatte Löw den Offensivspieler im März 2016 aus seinem Kader gestrichen und seither nicht mehr für die Auswahl des DFB berücksichtigt.

Im Abstiegskampf hat sich der Bremer ehrlich zur Situation des Hamburger SV geäußert. Kruse wünscht dem HSV im Duell mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg den Klassenerhalt. "Für mich gehört der HSV in die erste Liga. Es ist mir allerdings egal, ob sie es in der Relegation schaffen oder vorher", sagte der 29-Jährige am Donnerstag.

Der Offensivspieler ist in Reinbek vor den Toren der Hansestadt geboren, hat allerdings nie das Trikot des Bundesliga-Dinos getragen.

Max Kruse im Steckbrief