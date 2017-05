Kovac: "Machen BVB das Leben schwer"

Dienstag, 23.05.2017

"Die Chancen liegen sicherlich nicht bei 50:50 - aber es ist an uns, aus 20, 30, 40 Prozent mehr zu machen", gibt Kovac im Interview mit der Bild an. Dennoch ist die Zielsetzung gegen den Favoriten klar: "Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten."

Dabei setzt Kovac auf gewohnte Tugenden seiner Mannschaft: "Wir sind eine schwierig zu bespielende Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass wir Dortmund das Leben schwer machen werden. [...] Wir müssen in allen Belangen - läuferisch, kämpferisch, spielerisch - eine Top-Leistung zeigen."

Ein Elfmeterschießen, so wie es für Frankfurt im diesjährigen Wettbewerb bereits dreimal nötig war, sei dabei kein Problem, so der Kroate: "Der Druck ist ganz klar auf Seiten der Dortmunder. Die sind mit anderen Zielen in die Saison gestartet als wir. Da wollen wir mal sehen, wie der eine oder andere mit dem Druck umgeht."

