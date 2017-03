Löw schont Özil, Draxler und Gomez

Dienstag, 21.03.2017

Das kündigte der 57-Jährige am Dienstag auf der Pressekonferenz an. Özil und Draxler klagten jeweils über muskuläre Probleme im Oberschenkel, Gomez laboriert an Adduktorenproblemen.

Am Montag hatte bereits Torwart Manuel Neuer aufgrund einer Wadenverletzung für das Länderspiel gegen die Three Lions und das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Baku gegen Aserbaidschan abgesagt.Für Neuer war Kevin Trapp von Paris St. Germain nachnominiert worden.

Löw wird Weltmeister Lukas Podolski zum Abschied mit dem 130. Spiel für die deutsche Nationalmannschaft belohnen. Der 31-Jährige von Galatasaray Istanbul wird als Kapitän voraussichtlich auf seiner einstigen Stammposition im linken offensiven Mittelfeld beginnen.

Ob der erstmals nominierte Stürmer Timo Werner von RB Leipzig zur Startelf gehören wird, ist offen. Löws Optionen für die Position im Angriffszentrum sind Thomas Müller oder André Schürrle.

Joachim Löw im Steckbrief