Bierhoff: Poldi-Abschied "Emotionaler Moment"

Montag, 20.03.2017

Podolskis 130. Länderspiel am Mittwoch gegen England in Dortmund (20.45 Uhr) werde daher "ein emotionaler Moment", so Bierhoff. Das gelte auch für den Torjäger: "Ich würde nicht darauf wetten, dass Poldi nicht doch Tränen in den Augen hat", sagte Bierhoff.

Podolski kann sich nach dem Ausfall von Torhüter Manuel Neuer sogar Hoffnungen machen, gegen England als Kapitän aufzulaufen. "Da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Mal schauen, was passiert. Das wäre für ihn sicher eine schöne Erfahrung", sagte Bierhoff.

Lukas Podolski im Steckbrief