AEK Athen - FC Bayern München 0:2: Doppelschlag! Blasser FCB gewinnt in Athen

Der FC Bayern München hat am 3. Spieltag der Champions League zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung in der Gruppe E übernommen. Bei AEK Athen gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dank eines Doppelschlags innerhalb von 119 Sekunden mit 2:0 (0:0) - die Highlights im Video.

Kovac verzichtete erstmals in dieser Saison auf eine umfassende Rotation. Im Vergleich zum 3:1-Sieg in Wolfsburg änderte er seine Startelf lediglich auf einer Position. Statt des angeschlagenen Alaba begann Rafinha. Boateng und Müller saßen zunächst erneut beide nur auf der Bank. Ribery war wegen einer Wirbelblockade in München geblieben.

Von Beginn an dominierte der FC Bayern das Spiel, speziell über die linke Seite des aktiven und dribbelfreudigen Gnabry liefen viele Angriffe. Immer wieder kombinierte sich der FC Bayern auch stark an oder in den Strafraum, die letzten Pässe und Hereingaben waren aber stets zu ungenau. Da auch die vereinzelten Distanzschüsse ungefährlich blieben, gab es in der ersten Halbzeit keine einzige Großchance.

AEK beließ seine Angriffsbemühungen zunächst bei (erfolglosen) Kontern aus einer gesicherten Defensive, wurde nach der Pause aber etwas druckvoller. Just in dieser Phase schlug der FC Bayern durch Martinez (61.) und Lewandowski (63.) innerhalb von 119 Sekunden doppelt zu und entschied somit das Spiel. Ein Aufbäumen von AEK blieb in der Folge aus.

Daten des Spiels AEK Athen gegen FC Bayern

Tore: 0:1 Martinez (61.), 0:2 Lewandowski (63.)

Erstmals unter Kovac gab es nur einen Startelfwechsel beim FC Bayern. Zuletzt gab es so wenige Änderungen in der Anfangsformation vor fast exakt einem Jahr: am 19. Oktober in der Champions League beim 3:0-Sieg gegen Celtic.

Müller saß erstmals seit fast acht Jahren in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen des FC Bayern zu Beginn nur auf der Bank.

Es war das erste Pflichtspiel zwischen AEK Athen und dem FC Bayern.

Der FC Bayern traf in seiner Europapokal-Geschichte zum zehnten Mal auf einen griechischen Verein und blieb stets ungeschlagen (acht Siege, zwei Remis).

Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern München)

Gnabry machte viel Druck über seine linken Seite und traute sich immer wieder ins Dribbling. Als Offensivspieler gewann er starke 60 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 11. Minute schoss er knapp links vorbei. Das 2:0 von Lewandowski leitete Gnabry mit einem starken Pass auf Rafinha ein.

Flop des Spiels: Petros Mantalos (AEK Athen)

Mantalos war auf dem rechten Flügel kaum ins Spiel seiner Mannschaft eingebunden. Er war selten am Ball und gewann nicht einmal 20 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 76. Minute wurde er folgerichtig ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Alexey Kulbakov (Weißrussland)

Kulbakov zeigte eine solide Vorstellung. Er leistete sich keinen nennenswerten Fehler.