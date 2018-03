Der FC Bayern nach dem Achtelfinale gegen Besiktas: Nicht nur ein bisschen Ohrensausen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Der FC Bayern München zieht einmal mehr souverän ins Viertelfinale der Champions League ein. Das 3:1 bei Besiktas zeigte erneut den Klassenunterschied beider Teams. Ganz unbeschadet kamen die Münchner aber nicht aus der Hölle vom Bosporus nach Hause.

Ein Blick auf die Anzeigetafel, ein Blick auf den Statistikbogen - ja, da stand 3:1. In der Summe mit dem Hinspiel sogar 8:1 für den FC Bayern München. Aber fünf Minuten nach dem Schlusspfiff stand Besiktas-Trainer Senol Günes alleine auf dem Rasen des Vodafone Park und wurde von den rund 35.000 Besiktas-Fans gefeiert und besungen, als habe gerade den Henkelpott an den Bosporus geholt.

Die Stimmung war im Vorfeld das große Thema dieser Begegnung, nachdem der sportliche Wert aufgrund der klaren Angelegenheit im Hinspiel in den Hintergrund getragen war.

Und tatsächlich veranstalteten die Anhänger von Besiktas ein Spektakel, das selbst erfahren Spieler wie Thomas Müller in ihrer langen internationalen Karriere noch nie erlebt hatten.

Besiktas-Fans sorgen für Summen in den Ohren

Weder der Celtic Park in Glasgow noch das Stadio San Paolo erreichten zumindest in der Wahrnehmung von Spielern und Beobachtern diesen Lautstärkepegel. Es war schon so, dass man nach Verlassen des Stadions erst einmal die Ohren durchblasen musste.

"Die Atmosphäre war Wahnsinn - verrückt, was da abgegangen ist", sagte Torhüter Sven Ulreich quasi stellvertretend für die gesamte Mannschaft. "Bei den Pfiffen summen die Ohren." Es war dann diese brummende Rauschen zu spüren, das die Vergleiche mit startenden Düsenjets provoziert.

Die Architektonik des in den Hang gebauten Stadions und das weit nach vorne reichende, gewölbte Dach tragen zu dieser besonderen Atmosphäre bei, die zwar keine Wende mehr bringen konnte, aber immerhin für einen würdigen Rahmen des Besiktas-Abschieds sorgte.

Bayern schaut über Gelbe Karten und Verletzungen hinweg

Auch in der Kabine der Bayern war der Zinnober auf der Tribüne nach dem Spiel ein größeres Thema als die Ereignisse auf dem Platz. Das erzählte zumindest der Torschütze zum 3:1 Sandro Wagner, der die größeren und kleineren Ärgernisse dieses Abends nicht kommentieren wollte.

Die Gelben Karten gegen Jerome Boateng und Mats Hummels? Da müsse man die jeweiligen Spieler fragen, die aber nichts sagten. Die Verletzung von Thiago Alcantara? Da müsse man Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt fragen, der sei schließlich Orthopäde, Wagner selbst nur Internist.

An guter Laune mangelte es nicht und doch machten sich die Bayern gleich in der Nacht nicht nur mit Ohrensausen auf dem Weg in die Heimat, sondern auch mit leichten Kopfschmerzen.

Bayerns Verletztenliste wird wieder länger

Denn Fakt ist: Thiago Alcantara hat sich einmal mehr verletzt. Einen Monat nach seinem Comeback nach einem Muskelteilriss bleibt der spanische Feingeist ein verletzungsanfälliges Mosiaksteinchen im Bild von Trainer Jupp Heynckes.

Die Zeit der vollen Mannstärke des Münchner Kaders war nur von überschaubarer Dauer. Mittlerweile kehrt wöchentlich mindestens ein Spieler ins Lazarett zurück. Auch Heynckes scheint keine Wunderheilkräfte zu besitzen.

Dafür weiß er, wann er seine Spieler wie ansprechen muss. Deshalb hat er seine Mannschaft vor der Partie auch eindringlich auf die Problematik mit den Gelben Karten hingewiesen. Dass sich Boateng, Hummels und Rafinha trotzdem Verwarnungen abholten, nannte Heynckes den "einzigen Wermutstropfen".

Noten und Einzelkritik zu Besiktas - FC Bayern: Vidal ist in K.o.-Phasen-Form! © getty 1/16 Der FC Bayern München hat Besiktas auch in Istanbul deutlich besiegt und damit das Viertelfinale der Champions League erreicht. Wer hat im Rückspiel herausgestochen? Wer fiel ab? Die Einzelkritik und die Noten von SPOX. © getty 2/16 Diese Startelf schickte Jupp Heynckes gegen Besiktas ins Rennen. Angesichts des deutlichen Hinrunden-Resultats überraschend hochwertig besetzt. © getty 3/16 Sven Ulreich: Solide Partie. Sah beim Gegentor etwas unglücklich aus, ihm einen Fehler zu unterstellen, wäre jedoch zu viel. Note: 3. © getty 4/16 Rafinha: Erzwang das Eigentor zum 2:0 mit seiner scharfen Hereingabe. Grätschte allerdings auch völlig übertrieben in Quaresmas Beine und war mit Gelb gut bedient (63.). Gewann 67 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 3. © getty 5/16 Jerome Boateng: Ob sich diese Gelbe Karte noch rächt? Kassierte nach einem Sperren die zweite Verwarnung. Kam beim Gegentor nicht mehr dran. Hatte zwar die meisten Balleroberungen (10), war jedoch nicht stark im Zweikampf (3 von 8). Note: 4. © getty 6/16 Mats Hummels: Klärte zweimal stark im eigenen Sechzehner (15./44.) und war offensiv bei Standards gefährlich. Holte sich jedoch auch Gelb ab, weshalb ihn Heynckes zur Halbzeit vom Feld nahm. Note: 3. © getty 7/16 David Alaba: Sorgte offensiv mit Flanken, Ecken und einem gefährlichen Freistoß für Gefahr, bereitete dazu das 3:1 vor. Defensiv aber sehr wackelig. Leistete sich den Ballverlust vor dem 1:2 und ließ Pektemek vor dessen Großchance ziehen (61.). Note: 3. © getty 8/16 Javi Martinez: Gewohnt zweikampf- (67 Prozent seiner 18 Duelle gewonnen) und antizipationsstark. Insgesamt mit einer unauffälligen Partie - was auf seiner Position ein Plus ist. Note: 3,5. © getty 9/16 Arturo Vidal: Bayerns Bester. Strahlte enorme Präsenz aus und stoppte viele Besiktas-Angriffe mit gutem Stellungsspiel sowie seiner Zweikampfstärke. Dazu offensiv gefährlich: Hatte die erste Chance per Kopf und leitete eine für Lewandowski ein. Note: 1,5. © getty 10/16 Thomas Müller: Vergab in der 10. Minute die Großchance, als er einen Abpraller nach Alaba-Freistoß nicht verwertete. Dann die starke Flanke bei Thiagos Treffer. Ansonsten weitgehend unauffällig. Schwächste Passquote bei Bayern (62,5 Prozent). Note: 3. © getty 11/16 Thiago: Sorgte mit seinem frühen Tor dafür, dass der Glaube ans Wunder erstickt wurde. Gewann alle sieben Zweikämpfe und brachte 91 Prozent seiner Pässe an den Mann. Nach 35 Minuten angeschlagen raus. Note: 1,5. © getty 12/16 Franck Ribery: Rieb sich auf und haute sich in die meisten Zweikämpfe (18), von denen er jedoch nur jeden dritten gewann. Hatte auch die zweitmeisten Ballaktionen, war jedoch offensiv wirkungslos und an keinem Torschuss beteiligt. Note: 4. © getty 13/16 Robert Lewandowski: Weitgehend ohne Bindung zum Spiel. Arbeitete zwar, hatte jedoch die mit Abstand wenigsten Ballaktionen (18). Vergab seine Chance nach Vidals starkem Pass kläglich (35.). Unglücklicher Auftritt. Note: 4,5. © getty 14/16 James Rodriguez: Kam früh für den verletzten Thiago und überzeugte mit seiner extremen Passsicherheit (fast 97 Prozent). Offensiv aber unauffälliger als sonst. Note: 2,5. © getty 15/16 Niklas Süle: Kam zur Halbzeit für Hummels. Blockte Quaresmas Schuss in der 58. Minute stark. Stand mehrfach ungünstig, insgesamt aber relativ souverän. Note: 3. © getty 16/16 Sandro Wagner: Kam in der 68. Minute für Lewandowski. Fiel erst mit einem enorm missglückten Tackling auf, drückte eine Alaba-Flanke dann aber aus kurzer Distanz mit der Brust ins Tor. Job erledigt. Note: 2,5.

Boatengs Gelbe könnte fatale Folgen haben

Besonders im Fall Boateng könnte sich diese Gelbe noch als fatal erweisen. 6:0 stand es in der Addition, als der Verteidiger Jeremain Lens kurz vor der Halbzeit mit einer Grätsche zu Fall brachte und sich seine zweite Verwarnung im laufenden Wettbewerb abholte. Bei einer weiteren Gelben Karte wäre er im folgenden Spiel gesperrt, erst nach dem Viertelfinale werden die Karten gelöscht.

"Wir haben dumme Fehler und dumme Fouls gemacht", sagte Boateng, als er nach Spielende im TV sprach und sich damit auch selbst meinen musste. "Es gibt Sicherlich bessere Situationen, das ist jedem einzelnen von uns bewusst", sagte David Alaba.

Heynckes wird seine Spieler also auch bei der nächsten Partie auf eine disziplinierte Spielweise hinweisen müssen. Gegen wen es dann geht, entscheidet sich am Freitagmittag bei der Viertelfinal-Auslosung in Nyon (12 Uhr im LIVETICKER).

Gegner Bilanz Letztes Duell Real Madrid 11 S - 2 U - 11 N 2016/2017, Viertelfinale: 1:2, 2:4 n.V. Juventus 5 S - 2 U - 3 N 2015/2016, Achtelfinale: 2:2, 4:2 n.V. Manchester City 3 S - 0 U - 3 N 2014/2015, Gruppenphase: 1:0, 2:3 FC Liverpool 1 S - 4 U - 2 N 2001, UEFA Supercup: 0:1 AS Rom 5 S - 0 U - 1 N 2014/2015, Gruppenphase: 7:1, 2:0 FC Sevilla noch kein Duell noch kein Duell FC Barcelona 2 S - 2-U -6 N 2014/15, CL-Halbfinale: 0:3, 3:2

Klanghafte Namen sind noch im Topf, die auch sehr stimmungsvolle Abende versprechen. Die Hölle vom Bosporus haben die Bayern aber schon hinter sich. Beeindrucken wird sie so schnell wohl nichts mehr können.