FC Bayern München: Jupp Heynckes rechnet mit Manuel-Neuer-Comeback im April

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Jupp Heynckes hat sich optimistisch geäußert, dass Kapitän Manuel Neuer dem FC Bayern München bereits im April wieder zur Verfügung stehen wird.

"Ich glaube ja", sagte Heynckes im Anschluss an das 3:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Istanbul gegen Besiktas am Mittwoch im ZDF auf die Frage, ob er mit einer Rückkehr von Neuer noch im April rechne. Weiter erläuterte der 72-Jährige: "Die Perspektive ist positiv. Es sieht sehr gut aus."

Derzeit könne der Nationaltorhüter lediglich 80 Prozent seines Körpergewichts belasten und dabei keinen Druck ausüben. Heynckes erklärte, in ständigem Austausch mit den Medizinern und Physiotherapeuten über den Zeitpunkt der Rückkehr zu stehen.

Neuer fehlt dem FC Bayern bereits seit Mitte September. Der 31-Jährige brach sich dreimal den Fuß. Aktuell ist er im Aufbautraining und soll dem Plan der Münchner zufolge in der entscheidenden Saisonphase wieder eingreifen.