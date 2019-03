Ajax-Star Dusan Tadic: Die wechselhafte Geschichte des Real-Madrid-Besiegers

Mit zwei Assists und einem Tor war Dusan Tadic der entscheidende Spieler beim sensationellen 4:1-Sieg von Ajax Amsterdam bei Real Madrid. Der Serbe ist 30 Jahre alt und steht gerade erstmals im internationalen Fokus. Wo kommt er her und was machte er bisher?

Am Mittwochmorgen saß der finnische Nationalspieler Tim Sparv mit seinen Kollegen vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland beim Frühstück und war stolz. "Jedem habe ich erzählt: 'Ich habe mit diesem Kerl zusammengespielt! Ich kenne ihn! Er ist ein Freund von mir!'", berichtet Sparv gegenüber SPOX und Goal und lacht.

Sparv kennt den Kerl, der abends zuvor mit seiner Mannschaft die dreijährige Champions-League-Hegemonie von Real Madrid beendete. Der beim 4:1-Sieg von Ajax Amsterdam die ersten beiden Tore vorbereitete. Das zweite so traumhaft schön! Auf Casemiro lief er zu und drehte sich um ihn, wie es einst Zinedine Zidane so gerne tat. "Vielleicht habe ich mir zu viele Videos von ihm geschaut", sagte er danach und man wollte ihm fast zubrüllen: "Nein! Nein! Genau richtig viele!" Das dritte Tor erzielte er dann selbst. Und was für ein Strahl ins Kreuzeck das war!

Die französische Zeitung L'Equipe gab ihm für seine Leistung eine perfekte 10er-Bewertung und dazu muss man wissen, dass die L'Equipe eigentlich nie 10er-Bewertungen verteilt. Seit Zeitungsgründung 1946 wurde vor ihm erst acht Spielern diese Ehre zuteil. "Das war wahrscheinlich das beste Spiel meiner Karriere", sagte er dann noch.

Dieser Kerl, der Real Madrid besiegt hatte, dieser Kerl, mit dem Sparv befreundet ist, das ist Dusan Tadic. 30 Jahre musste er alt werden, um erstmals im großen internationalen Fokus zu stehen.

Tadics Vorgänger: diese Spieler bekamen die 10er-Bewertung der L'Equipe © getty 1/15 Dusan Tadic wurde für seine Leistung beim 4:1-Sieg von Ajax bei Real Madrid von der französischen Zeitung L'Equipe mit der perfekten Bewertung 10 bedacht. Das schafften vor ihm nur acht andere Spieler. Die Liste im Überblick. © getty 2/15 Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) beim 4:1-Sieg bei Real Madrid, 5. März 2018. Im Champions-League-Achtelfinale stand Ajax mit dem Rücken zur Wand. Mit einer 1:2 Niederlage aus dem Hinspiel kam das Team zum Titelverteidiger ins Santiago Bernabeu ... © getty 3/15 ... doch Dusan Tadic drehte groß auf. Mit einem Tor, zwei Assists und einer traumhaften Pirouette brachte er den Sieg für den Underdog. Das 4:1 bedeutete das Aus für Real und die 10er-Bewertung für Tadic. © getty 4/15 Neymar (Paris Saint-Germain) beim 8:0 gegen Dijon, 17. Januar 2018. Ein ganz normaler Spieltag in der Ligue 1 wurde zum Schützenfest. Angeführt von Neymar spielte sich PSG in einen Rausch ... © getty 5/15 ... vier Tore und zwei Vorlagen legte der Brasilianer auf den Rasen im Prinzenpark. Eine Showeinlage, die Dijon so schnell nicht vergessen wird. © getty 6/15 Carlos Eduardo (OGC Nizza) beim 7:2 in Guingamp, 26. Oktober 2014. Brasilianer und die französische Liga passen zusammen, wenn es um Top-Leistungen geht. Carlos Eduardo führte Nizza damals im Alleingang zum Sieg ... © getty 7/15 ... machte einen Fünferpack und holte damit eine verdiente 10 der L'Equipe. Top-Vorbereiter seiner Tore war damals übrigens ein gewisser Plea (heute bei Gladbach). © getty 8/15 Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) beim 4:1 gegen Real Madrid, 24. April 2013. Was Tadic gegen Real kann, kann auch Lewandowski. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League erlebte der Pole einen denkwürdigen Abend ... © getty 9/15 ... wie Ajax überrollte auch der BVB die Madrilenen mit purem Offensiv-Fußball. Alle vier Treffer gingen dabei auf das Konto von Robert Lewandowski, der damit den Grundstein für den Einzug ins Finale legte. © getty 10/15 Lionel Messi ( FC Barcelona) beim 7:1 gegen Leverkusen, 3. März 2012. Es gibt nur einen, der in dieser Liste doppelt auftaucht, und das ist natürlich Lionel Messi. Im Achtelfinale der Champions League erzielte er fünf Tore gegen Leverkusen. © getty 11/15 Lionel Messi (FC Barcelona) beim 4:1 gegen Arsenal, 6. April 2010. Auch hier war es das Champions-League-Achtelfinale, in dem der Argentinier aufdrehte. Nach einem 0:1-Rückstand übernahm er das Kommando und schoss vier Tore zum 4:1-Endstand. © getty 12/15 Lars Windfeld (Aarhus GF) beim 1:0 gegen Nantes, 30. September 1997. Durch seine Paraden ermöglichte der Däne den 1:0-Sieg in der ersten Runde des damaligen UEFA-Pokals. Schon in der zweiten Runde war aber Schluss, doch die glatte 10 für ihn bleibt. © getty 13/15 Oleg Salenko (Russland) beim 6:1 gegen Kamerun, 29. Juni 1994. Dritter Gruppenspieltag der WM von 1994, Russland war bereits ausgeschieden, doch Salenko trumpfte noch einmal auf und erzielte fünf Tore am Stück. Am Ende war er Top-Torschütze der WM. © getty 14/15 Bruno Martini und Franck Sauzee (Frankreich U21) beim 3:0 gegen Griechenland, 12. Oktober 1988. Die ersten beiden Spieler mit einer 10 kommen aus Frankreich - und schafften das sogar im selben Spiel. Bruno Martini hielt beim Sieg im EM-Finale die Null ... © getty 15/15 ... und Franck Sauzee war der Regisseur beim deutlichen 3:0 Erfolg, der Frankreich zum U-21 Europameister machte. Danach wurden Bestnoten deutlich seltener vergeben, sodass bis jetzt nur neun Spieler dem erlesenen Kreis angehören.

Fitnessraum und mazedonisches Restaurant in Groningen

Tadic kämpfte sich in seiner serbischen Heimat einst durch die Jugendabteilungen von Vojvodina Novi Sad, wurde mit 18 Jahren zum Profi und verzeichnete in seinen drei vollen Spielzeiten in der serbischen Liga jeweils eine zweistellige Anzahl an Scorerpunkten. Erst zehn, dann 14, dann 19. Mit 21 Jahren wechselte er 2010 zum FC Groningen in die Niederlande.

Dort traf er auf Sparv, der als defensiver Mittelfeldspieler seit jeher für seine Kämpferqualitäten bekannt ist. "Sehr selten beeindruckt mich der Arbeitseifer eines Kollegen", sagt Sparv und so bedeutungsschwer wie er das sagt, glaubt man es ihm aufs Wort. "Aber Dusan war in dieser Hinsicht auf einem höheren Level als alle anderen Spieler, die ich in meiner Karriere miterlebt habe."

Tadic kam in Groningen an und begann zu arbeiten, hart zu arbeiten. "Neben der Kabine gab es damals so einen kleinen Fitnessraum. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Dusan vor und nach jedem einzelnen Training darin schuftete", sagt Sparv. "Das war keine Vorgabe vom Klub, sondern seine eigene Motivation." Ein paar Spiele dauerte es, bis er sich auf dem Platz ins Spiel der Mannschaft einfand, "ab dann war er unser gefährlichster Spieler".

In seinen zwei Saisons in Groningen bestritt Tadic 76 Pflichtspiele und bereitete 32 Treffer vor. Manchmal traf er auch, aber seine große Stärke ist seit jeher das Chancenkreieren "Mit dem Rücken zum Tor ist Dusan einer der besten Spieler überhaupt. Egal, ob er einen oder zwei Gegner direkt hinter sich stehen hat - man kann ihn immer mit Bällen füttern und er verliert sie nie", sagt Sparv.

Auch abseits des Platzes kamen die beiden gut miteinander aus. "In der Stadt gab es damals ein mazedonisches Restaurant, in dem Dusan immer gemeinsam mit Tim Matavz (später in Deutschland beim FC Augsburg und 1. FC Nürnberg aktiv) abhing. Hin und wieder war ich auch dabei", erinnert sich Sparv. "In diesen Stunden habe ich ihn als sehr geselligen, bodenständigen, gesprächigen und stets positiven Menschen kennengelernt."

Kein Eis mehr, nicht einmal im Getränk

Nach zwei Jahren in Groningen wechselte Tadic zum Ligarivalen Twente Enschede, wo er ebenfalls zwei Jahre verbrachte. Seine bereits zuvor beeindruckenden Zahlen wurden nur eines: noch beeindruckender. 85 Pflichtspiele, 68 Scorerpunkte. 2014 folgte der Transfer in die Premier League zum FC Southampton.

Tadic kam in eine talentierte Mannschaft im Aufschwung, am Ende der Saison wurde sie Siebter. Über die folgenden Transferphasen hinweg wechselte jedoch ein Spieler nach dem anderen zu einem englischen Top-Klub. Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Morgan Schneiderlin (Manchester United), Sadio Mane (FC Liverpool), Nathaniel Clyne (FC Liverpool), Victor Wanyama (Tottenham Hotspur) - Tadic aber schien etwas zu stagnieren. Klar, er sammelte viele Scorerpunkte, aber irgendwie wirkte es, als würde er sein Potenzial nicht ausschöpfen. Er war einer von vielen.

"Irgendwann hatte ich genug von der Premier League", erzählte Tadic später im YouTube-Channel des ehemaligen niederländischen Fußballers Andy van der Meyde. "Als Offensivspieler wird man in der Premier League nicht geschützt. Ich hatte genug davon, getreten zu werden. Ich erinnere mich daran, als ich nach einem Spiel mal wieder einen Eisbeutel auf meinem Bein liegen hatte, und dachte: 'Nach meinem Karriereende will ich kein Eis mehr sehen, nicht einmal in meinem Getränk!'"