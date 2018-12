Champions League: Harry Kane erwartet "schwere Spiele" gegen BVB

Tottenham Hotspurs Kapitän Harry Kane erwartet im Champions-League-Achtelfinale schwere Spiele gegen Borussia Dortmund. Dennoch ist man bei den Spurs vorsichtig optimistisch, dass der BVB aus dem Weg geräumt werden kann.

"Dortmund spielt eine großartige Saison und es werden schwere Spiele", erklärte Torjäger Kane nach der Auslosung gegenüber Sky Sports. "Doch wir haben in den vergangenen Jahren schon einige Male gegen sie gespielt. Ich bin sicher, dass es interessante Spiele werden."

Im vergangenen Jahr trafen beide Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander, wo die Spurs beide Spiele für sich entscheiden konnten. Rückblickend ist Kane vor allem die Atmosphäre im Signal-Iduna-Park im Gedächtnis geblieben: "Die Stimmung dort ist großartig. Darauf freuen wir uns sehr – es ist Champions League."

Obwohl der BVB in der laufenden Saison in allen Wettbewerben starke Leistungen zeigt, ist Tottenhams Rechtsverteidiger Kieran Trippier optimistisch, dass die Spurs in die nächste Runde einziehen werden: "Wir können mit jedem Team mithalten. Auch in Barcelona haben wir ein tolles Ergebnis geholt. Warum sollten wir nicht auch in Dortmund überzeugen und in die nächste Runde einziehen?"