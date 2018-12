Champions-League-Achtelfinal: Diese Spiele zeigt DAZN in Österreich live und exklusiv

Die K.o.-Phase der UEFA Champions League steht an und Österreich ist mit drei Legionären vertreten. Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf beim FC Schalke 04 sowie Maximilian Wöber bei Ajax Amsterdam. Alle drei erleben Fußballfans in Österreich live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Wie schon in der Gruppenphase teilen sich DAZN und Sky in Deutschland und Österreich die Übertragungsrechte. SPOX zeigt, welche Spiele wo laufen.

DAZN zeigt das Achtelfinal-Hinspiel von Manchester United gegen Paris Saint-Germain und jenes vom FC Schalke 04 gegen Manchester City, dem Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Außerdem zeigt der Livesport-Streamingdienst das Duell von Ajax Amsterdam und Titelverteidiger Real Madrid, sowie die Begegnung zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona live und exklusiv in voller Länge.

"DAZN zeigt die Achtelfinal-Hinspiele von Manchester United gegen Paris Saint-Germain und von Schalke 04 gegen Manchester City exklusiv in voller Länge, sowie die Hochkaräter FC Barcelona und Real Madrid", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH und fügte an: "Dabei erleben die österreichischen Fans bei uns die Legionäre Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und Maximilian Wöber. Damit hat DAZN zum Auftakt der K.o.-Phase der UEFA Champions League ein unglaublich attraktives Programm für Fußballfans in Österreich."

Champions-League-Achtelfinale, Hinspiele: Wer zeigt was?

Datum Heim Gast Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 12.02.2019 AS Rom FC Porto DAZN Sky 12.02.2019 Manchester United Paris Saint-Germain Sky DAZN 13.02.2019 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund DAZN Sky 13.02.2019 Ajax Amsterdam Real Madrid Sky DAZN 19.02.2019 Olympique Lyon FC Barcelona DAZN DAZN 19.02.2019 FC Liverpool FC Bayern München Sky Sky 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City DAZN DAZN 20.02.2019 Atletico Madrid Juventus Turin Sky Sky

Champions-League-Achtelfinale, Rückspiele: Wer zeigt was?

Die Verteilung für die Achtelfinal-Rückspiele steht für Deutschland bereits fest. Hier hat Sky in Deutschland das Vorrecht für die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung. Wie die Verteilung der Rückspiele in Österreich aussieht, steht noch nicht fest.