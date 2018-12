BVB, FC Bayern und Schalke 04 in der Champions League: Fünf Thesen zum Achtelfinale

Während es beim FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool auf Robert Lewandowski ankommt, wird sich beim BVB in den Duellen gegen die Spurs die neue Reife der Schwarz-Gelben bemerkbar machen. Der FC Schalke 04 hat gegen Manchester City eigentlich nicht den Hauch einer Chance. Oder doch? SPOX stellt fünf Thesen zum Achtelfinale in der Königsklasse auf, erklärt, warum Tuchel gegen Mourinho kein Trainerduell ist und warum Juventus das schlimmste Los ist, was Atletico hätte ziehen können.

"Es wird eine fantastische Schlacht. Auf geht's FC Bayern, wir können es schaffen", kommentierte Lewandowski das Achtelfinal-Los seines Klubs via Twitter. Beide Teams hatten zuvor einen extrem reizvollen Gegner zugelost bekommen - und auch wenn der englische Tabellenführer in den letzten Wochen definitiv eine bessere Form präsentierte, fühlte man sich auf der Insel etwas mulmig. "Horrorlos", kommentierte etwa die Sun.

Das liegt vor allem an Robert Lewandowski. Der präsentiert sich nach einem leichten Durchhänger in den letzten Wochen wieder in überragender Form: Drei Tore in den letzten beiden Ligaspielen, stolze sieben Tore in den vergangenen vier Auftritten in der Königsklasse, darunter drei Doppelpacks in Folge. 22 Tore in 22 Einsätzen diese Saison. Und: Pausen gibt es dabei keine. Nur dreimal spielte Lewy nicht durch, zuletzt im Oktober.

Die deutschen Champions-League-Gegner: Ein X-Faktor namens Shaq? © getty 1/24 Die Auslosung für das Achtelfinale hat ausschließlich englische Gegner für Bayern, Dortmund und Schalke ergeben. Wir werfen einen genaueren Blick auf Liverpool, Tottenham und Manchester City. © getty 2/24 Der FC LIVERPOOL ist Gegner des FC BAYERN im Achtelfinale. Ein Pfund für die Engländer ist ihre Heimstärke. Im Stadion an der Anfield Road sind die Reds seit 19 internationalen Partien ungeschlagen (16 Siege!). © getty 3/24 MOHAMED SALAH ist Topscorer der Reds in der Champions League in dieser Saison. Drei Treffer erzielte der Ägypter bislang, darunter das megawichtige 1:0 im Gruppenendspiel gegen Neapel. © getty 4/24 Andrew Robertson kommt über links und ist der Mann für präzise Flanken. Zwei Assists gehen bislang auf sein Konto in dieser CL-Saison. © getty 5/24 Garant für eine stark verbesserte Liverpooler Defensive ist der Niederländer Virgil van Dijk. Vorteil für Bayern: Er fehlt wegen Gelbsperre im Hinspiel auf der Insel. © getty 6/24 Seit 2015 ist Jürgen Klopp Trainer in Liverpool und hat viel bewegt. Ein Problem ist allerdings seine Endspielseuche: Das CL-Finale 2018 sowie die Endspiele in der Europa League und dem Ligapokal 2016 gingen verloren. © getty 7/24 Neben 18 englischen Meistertiteln und sieben Erfolgen im FA Cup stehen fünf Titel in der Champions League bzw. dem Europacup der Landesmeister zu Buche. Zuletzt holten Dudek, Hamann, Gerrard und Co. beim "Wunder von Istanbul" 2005 den Henkelpott. © getty 8/24 Duelle zwischen Bayern und Liverpool sind sehr, sehr selten. Die Reds liegen mit 2 Siegen, 4 Unentschieden und 1 Niederlage bei 9:7 Tore knapp vorn. Im Bild ist das UEFA-Supercup-Finale 2001, das Liverpool mit 3:2 gewann. © getty 9/24 X-Faktor? Aufgrund der sensationellen Konkurrenz in der Offensive ist Ex-Bayer Xherdan Shaqiri oft nur Ersatz bei Klopp. Doch als Joker sorgt er gerne für Furore, wie er zuletzt mit einem Doppelpack gegen ManUnited zeigte. © getty 10/24 TOTTENHAM HOTSPUR trifft auf Borussia Dortmund. Lucas Moura brachte die Spurs mit seinem Tor zum 1:1 in Barcelona überhaupt erst ins Achtelfinale. © getty 11/24 HARRY KANE (wer sonst?) ist mit vier Toren bester Schütze der Spurs in der Königsklasse. © getty 12/24 Der Argentinier ERIK LAMELA ist mit zwei Vorlagen Top-Assistgeber der Spurs. © getty 13/24 In der vergangenen Saison standen sich Tottenham und der BVB in der Gruppenphase gegenüber. Die Engländer gewannen 3:1 und 2:1. Insgesamt ist die Bilanz mit zwei Siegen für beide Teams ausgeglichen. © getty 14/24 Die Spurs waren 2x Meister (zuletzt 1961), 8x Pokalsieger (zuletzt 1991), 4x Ligapokalsieger (zuletzt 2008), 1x Europapokalsieger der Pokalsieger (1963), 2x UEFA-Cup-Sieger (zuletzt 1984). © getty 15/24 X-Faktor? Christian Eriksen. Der dänische Spielmacher ist der Dirigent und Organisator und notfalls auch Torjäger der Spurs. Mit ihm steht und fällt das Spiel. © getty 16/24 MANCHESTER CITY ist der Gegner, auf den der FC Schalke 04 im Achtelfinale trifft. Eine schwerere Aufgabe hätten die Königsblauen kaum erwischen können: City spielt erneut eine starke Saison, ist offensiv unheimlich vielseitig und auch defensiv stabil. © getty 17/24 Top-Torjäger der Citizens in dieser CL-Saison ist etwas überraschend DAVID SILVA, der in der Gruppenphase bereits drei Treffer erzielte. Auch abseits seiner Tore ist der Spanier für das Spiel des englischen Meisters elementar. © getty 18/24 Für LEROY SANE ist das Achtelfinale zwischen City und S04 natürlich etwas Besonderes. Acht Jahre wurde Sane in der Knappenschmiede ausgebildet und zum Bundesliga-Profi, ehe er 2016 für 50 Millionen zu City wechselte. © getty 19/24 Es fällt schwer, aus dem Starensemble der Citizens einen Spieler herauszuheben, doch Sergio Agüero ist nun mal City-Rekordtorschütze (211 Tore) und auch in dieser Saison ein verlässlicher Knipser (17 Spiele, 13 Tore). © getty 20/24 Drei Mal traf Schalke schon auf City und verlor dabei zwei Spiele (2:7 Tore). Die bislang letzte Begegnung datiert aus dem Jahr 2008. Damals unterlag S04 City mit 0:2 zu Hause. Dabei stand Dietmar Hamann 90 Minuten auf dem Platz. © getty 21/24 Seitdem hat sich jedoch bei City eine Menge getan. Mit der Scheich-Übernahme kamen das große Geld und damit auch die langersehnten Erfolge. 2012 wurde City zum ersten Mal nach 44 Jahren englischer Meister, 2014 folgte der nächste Titel. © getty 22/24 Als vor zwei Jahren dann auch noch PEP GUARDIOLA als Trainer bei City anheuerte, schien es keine Grenze mehr nach oben zu geben. Im vergangenen Jahr wurde City mit 100 Punkten und über 100 Toren der beste englische Meister aller Zeiten. © getty 23/24 In der CL lief es hingegen auch unter Pep noch nicht: Das Halbfinale 2016 ist das beste Abschneiden. Drei Mal war seit 2013/14 bereits im Achtelfinale Schluss. In dieser Saison war die Achtelfinal-Quali souverän, allerdings auch nicht ohne Fehl und Tadel. © getty 24/24 Gegen Lyon konnten die Skyblues keines der beiden Gruppenspiele gewinnen. Im Hinspiel setzte es eine überraschende Heimniederlage (1:2) und auch im Rückspiel drohte City zu verlieren. Aguero traf in der 83. Minute zum Ausgleich.

FC Bayern - FC Liverpool: Müllers Sperre ein Problem für Lewy?

Die Abwehr der Bayern wackelt immer noch - ohne eine krasse Leistungssteigerung ist es kaum vorstellbar, dass der deutsche Rekordmeister den Sturm der Reds ausbremsen kann, gerade auswärts. Umso wichtiger ist es, dass Lewandowski an der Anfield Road trifft und die Bayern mit einer einigermaßen aussichtsreichen Ausgangslage ins Rückspiel gehen.

Zumal Abwehr-Kante Virgil van Dijk, seines Zeichens teuerster Verteidiger der Welt, im Hinspiel eine Gelbsperre absitzen muss. Hinter ihm wird es in der Innenverteidigung Liverpools dünn, auch Joe Gomez (Beinbruch) wird bis Februar fehlen.

Negativ für Lewandowski: Thomas Müller wird nach seiner Kung-Fu-Attacke im letzten Gruppenspiel gegen Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam ebenfalls zuschauen müssen, vielleicht auch im Rückspiel. Damit verliert der Pole seinen Raumdeuter, der im 4-2-3-1 zuletzt stets zentral hinter ihm agierte.

Niko Kovac wird eine Lösung finden müssen, die die Treffsicherheit seines Angreifers nicht schmälert. Rückt Leon Goretzka weiter nach vorn oder Serge Gnabry in die Mitte? Vielleicht schlägt sogar die Stunde von James Rodriguez.