Champions-League-Achtelfinale: DAZN zeigt BVB und Schalke live und exklusiv

Die Achtelfinal-Begegnungen der Champions League stehen fest. Wie schon in der Gruppenphase teilen sich DAZN und Sky in Deutschland und Österreich die Übertragungsrechte. SPOX zeigt, welche Spiele wo laufen.

Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League finden am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Februar statt. Die Rückspiele steigen am 5. und 6. sowie am 12. und 13. März.

Mit Borussia Dortmund, Bayern München und dem FC Schalke 04 sind drei deutsche Mannschaften in der Runde der letzten 16 vertreten. DAZN zeigt die Partien des BVB und des FC Schalke 04 live und exklusiv in Deutschland. Sky sicherte sich das CL-Hinspiel der Bayern gegen Liverpool.

Champions-League-Achtelfinale, Hinspiele: Wer zeigt was?

Datum Heim Gast Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 12.02.2019 AS Rom FC Porto DAZN Sky 12.02.2019 Manchester United Paris Saint-Germain Sky DAZN 13.02.2019 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund DAZN Sky 13.02.2019 Ajax Amsterdam Real Madrid Sky DAZN 19.02.2019 Olympique Lyon FC Barcelona DAZN DAZN 19.02.2019 FC Liverpool FC Bayern München Sky Sky 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City DAZN DAZN 20.02.2019 Atletico Madrid Juventus Turin Sky Sky

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Damit hat DAZN zum Auftakt der K.o.-Phase der UEFA Champions League ein unglaublich attraktives Programm für Fußballfans in Deutschland."

Champions-League-Achtelfinale, Rückspiele: Wer zeigt was?

Auch die Verteilung für die Achtelfinal-Rückspiele steht bereits fest. Hier hat Sky in Deutschland das Vorrecht für die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung. Wie die Verteilung der Rückspiele in Österreich aussieht, steht noch nicht fest.

Datum Heim Gast Übertragung in Deutschland 12.02.2019 Real Madrid Ajax Amsterdam DAZN 12.02.2019 Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sky 13.02.2019 Paris Saint-Germain Manchester United Sky 13.02.2019 FC Porto AS Rom DAZN 19.02.2019 Manchester City FC Schalke 04 Sky 19.02.2019 Juventus Turin Atletico Madrid DAZN 20.02.2019 FC Barcelona Olympique Lyon DAZN 20.02.2019 FC Bayern München FC Liverpool Sky

Champions League im Livestream: Was ist DAZN?

DAZN ist Multisport-Streamingdienst im Internet und wurde im August 2016 gelauncht. Man kann auf mehr als über 8000 Live-Events im Jahr zugreifen. Die Champions League ist dabei nur eine von vielen Wettbewerben.

Im Klartext: Fußball (u.a. Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB) sowie Tennis, Darts, Golf, Rugby, Kampf- und Motorsport - das alles könnt ihr auf DAZN für 9,99 Euro im Monat haben.