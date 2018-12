Champions League, 6. Spieltag: Liverpool zittert sich ins Achtelfinale

Der FC Liverpool hat dank eines knappen Heimsiegs gegen den SSC Neapel das Achtelfinale der Champions League erreicht. Atletico Madrid kam in Brügge nur zu einem Remis und muss den BVB ziehen lassen. Die Spurs holten ein Unentschieden in Barcelona und kommen dank des 1:1 von Inter gegen Eindhoven weiter. PSG gewann souverän in Belgrad.

AS Monaco - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) - Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Guerreiro (15.), 0:2 Guerreiro (88.)

Club Brügge - Atletico Madrid 0:0

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dembele (7.), 1:1 Moura (85.)

Inter - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Lozano (13.), 1:1 Icardi (73.)

FC Liverpool - SSC Neapel 1:0 (1:0) - Die Highlights im Video

Tor: 1:0 Salah (34.)

Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Cavani (9.), 0:2 Neymar (40.), 1:2 Gobeljic (56.), 1:3 Marquinhos (74.), 1:4 Mbappe (90.+2)

FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau 1:0 (0:0) - Die Highlights im Video

Tor: 1:0 Schöpf (90.+1)

Galatasaray - FC Porto 2:3 (1:2) - Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Felipe (17.), 0:2 Marega (42., FE), 1:2 Feghouli (45.+1, FE), 1:3 Sergio Oliveira (57.), 2:3 Derdiyok (65.)

Bes. Vorkommnis: Feghouli verschießt FE (67.)