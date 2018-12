Ajax - FC Bayern 3:3: FCB wackelt sich in irrem Spiel zum Gruppensieger

Der FC Bayern München zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League ein. Den Münchnern reichte im direkten Duell mit Ajax Amsterdam ein 3:3 (1:0). In einem wilden Spiel mit zwei Führungswechseln offenbarte der deutsche Rekordmeister vor allem spielerische Schwächen - die Highlights im Video.

Ajax übernahm von Beginn an die Initiative. Die Bayern, unverändert im Vergleich zum Derbysieg gegen Nürnberg, hatten Probleme mit dem hohen Gegenpressing der Niederländer und deren Spielwitz. Die Folge: Bayern konterte. So erfrischend und dynamisch die Amsterdamer in der Offensive auftrumpften, so unkoordiniert und löchrig war die Defensive. Bayern nutzte das kaltschnäuzig aus und ging nach nur 13 Minuten durch Lewandowski in Führung.

Ajax spielte weiterhin druckvoll, aber riskant nach vorne. Die Münchner scheiterten mehrmals am starken Onana - Lewandowski ließ zwei Großchancen liegen. Ansonsten zeigte der deutsche Rekordmeister eine schwache Leistung: niedrige Passquote, falsche Entscheidungen und Nachlässigkeiten im Zweikampf.

Noten und Einzelkritik zu Ajax - Bayern: Rafinha mangelhaft, Lewy in CL-Form © imago 1/15 In einer dramatischen Partie trennen sich der FC Bayern und Ajax Amsterdam mit 3:3, wodurch die Münchener am Ende als Gruppensieger feststehen. SPOX hat die Noten zum Spiel. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Der Kapitän hielt das, was es zu halten gab, souverän. Bei allen Gegentoren war Neuer allerdings chancenlos. Ein letztlich unglücklicher Abend für ihn. Note: 3,5. © getty 3/15 DAVID ALABA: Über links ging besonders im ersten Durchgang fast gar nichts. Alaba hinterlief kaum und ließ sich in der Defensive mehrfach von Ziyech düpieren, auch das zwischenzeitliche 1:1 fiel ebenfalls über seine Seite. Note: 4. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Der Innenverteidiger blieb beim ersten Gegentreffer zu passiv, wirkte auch über die volle Distanz nicht immer sattelfest und in der Nachspielzeit avancierte er sogar noch zum Unglücksraben. Note: 3,5. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Die Bayern-Hintermannschaft machte nicht ihr bestes Spiel. Auch Boateng ließ sich Mitte der ersten Halbzeit teilweise von der Konfusion anstecken. Zudem verschuldete er zu allem Überfluss den Elfer kurz vor Schluss. Note: 4. © getty 6/15 RAFINHA: Rafinha war von Beginn an der große Unsicherheitsfaktor bei den Bayern. Spielte etliche Fehlpässe im Spielaufbau, wirkte bisweilen völlig desorientiert und blieb offensiv zudem blass. Note: 5. © getty 7/15 LEON GORETZKA: Brachte mehr Struktur rein als sein Nebenmann, ohne großartige Akzente zu setzen. Ein durchschnittlicher Auftritt des ehemaligen Schalkers. Note: 3,5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Diesmal nicht der souveräne Lenker. Hatte in der ersten Halbzeit mit dem frühen Pressing der Niederländer zu kämpfen. Eines von Kimmichs eher schwächeren Spielen. Note: 4. © getty 9/15 FRANCK RIBERY: Kein gutes Spiel vom Franzosen, der in der ersten Halbzeit quasi gar nicht stattfand und seine Klasse nach dem Seitenwechsel nur ab und an zeigte. Zudem mit vielen Ballverlusten. Note: 4,5. © getty 10/15 THOMAS MÜLER: Blieb diesmal wieder eher unauffällig, bis er sich dazu entschloss, Tagliafico per Karatekick auszuschalten. Völlig zurecht flog er in der Folge dafür vom Platz. Note: 4,5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Zu Beginn der absolute Aktivposten, der mit etlichen tollen Dribblings zu gefallen wusste. Zudem mit einem Traumpass auf seinen Kollegen Lewandowski, der zum zwischenzeitlichen 1:0 für den FCB einschob. Fiel in der Folge aber ab. Note: 3,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Wieder einmal die bayrische Lebensversicherung, weil er wieder einmal zwei Tore für sein Team beisteuerte. Vergab allerdings auch zwei absolute Hochkaräter, als er am überragenden Onana scheiterte. Note: 2,5. © getty 13/15 THIAGO: Holte den ganz wichtigen Elfmeter vor Schluss raus, nachdem er sich durch die gesamte Hintermannschaft Amsterdams gedribbelt hatte. Außerdem mit herrlicher Vorarbeit für Kingsley Coman. Note: 2. © getty 14/15 KINGSLEY COMAN: Kam in der 71. Minute und trug sich gleich in die Torschützenliste ein. Ohne Note. © getty 15/15 RENATO SANCHES: Wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Ohne Note.

Bayerns Entlastungsangriffe waren mit zunehmender Spieldauer rar gesät. Unverständlich, dass Kovac den bis dahin starken Gnabry durch Thiago ersetzte. Ajax belohnte sich schließlich für den Dauerdruck.

Wöbers Platzverweis nach überhartem Einsteigen gegen Goretzka tat der Ajax-Dominanz keinen Abbruch, zumal Müller wenige Minuten später ohne jeglichen Orientierungssinn Tagliafico am Kopf traf und ebenfalls vom Platz flog.

Es begann die wilde Schlussphase. Zunächst verursachte Boateng durch sein ungestümes Einsteigen gegen Dolberg den Elfmeter zum 1:2. Tagliafico fällte wenig später Thiago ähnlich unkoordiniert - Lewandowski glich aus. Ajax drängte weiterhin auf den Sieg. Coman bestrafte das riskante Spiel, ehe Süle in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ball beim Rettungsversuch selbst zum 3:3 über die Linie grätschte.

Daten des Spiels Ajax Amsterdam gegen FC Bayern

Tore: 0:1 Lewandowski (13.), 1:1 Tadic (61.), 2:1 Tadic (82./FE), 2:2 Lewandowski (87./FE), 3:2 Coman (90.), 3:3 Süle (90.+5/ET)

Rote Karten: Wöber (67./Ajax), Müller (75./FC Bayern)

In seinen vergangenen 22 CL-Gruppenspielen traf Lewandowski 22 Mal.

16 zugelassene Torschüsse sind Höchstwert für den FC Bayern in dieser Saison.

77,9 Prozent Passquote ist Bayerns neuer Tiefstwert in der Kovac-Ära.

Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen ist es die beste CL-Gruppenphase für Ajax seit 1996/97, als es Amsterdam bis ins Halbfinale schaffte.

Erstmals seit zehn Jahren bleibt der FC Bayern in einer CL-Gruppenphase ungeschlagen, letztmals gelang dies 2008/09 unter Jürgen Klinsmann.

Star des Spiels: Andre Onana (Ajax Amsterdam)

Zeigte eine herausragende Partie - trotz der drei Gegentore. Verbuchte sechs Paraden. Vereitelte mitunter echte Hochkaräter gegen Gnabry (12.) und Lewandowski (27., 66.) und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Flop des Spiels: Rafinha (Bayern München)

Zeigte bis auf seinen Sololauf im zweiten Durchgang eine unterirdische Leistung. Offenbarte große Schwächen im Stellungsspiel und spielte teils wilde Fehlpässe. War allein für 14 (!) Ballverluste verantwortlich.

Der Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Stand früh aufgrund einiger strittigen Elfmeterentscheidungen im Fokus. Sowohl Boateng (19.) als auch Kimmich (20.) setzten ihre Körper grenzwertig ein. Ein Pfiff blieb jeweils aus. Vertretbar, aber großzügig - Glück für die Bayern. Kimmich beschwerte sich in der 27. Minute lautstark, nachdem de Ligt ihn zu Fall brachte. Der deutsche Nationalspieler war jedoch zuvor ungestört zum Abschluss gekommen - richtige Entscheidung von Turpin, nicht auf den Punkt zu zeigen. Auch die Rote Karte gegen Wöber ging aufgrund der Härte des Fouls in Ordnung. Müllers Platzverweis war ebenso unumgänglich, auch wenn er Tagliafico übersehen hatte. Die beiden Elfmeter waren klar.