FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau in der Champions League heute live im LIVE-TICKER verfolgen

Schalke 04 empfängt zum letzten Gruppenspiel der diesjährigen Champions League Lokomotive Moskau. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau im LIVE-TICKER verfolgen

Vor Beginn: Sportlich ist das Duell für die Königsblauen ohne Bedeutung. Das Achtelfinale ist bereits sicher, der Gruppensieg allerdings nicht mehr möglich.

Vor Beginn: Das Hinspiel gewann S04 1:0 in Moskau. Den entscheidenden Treffer erzielte Weston McKennie in der 88. Minuten

S04 gegen Lokomotive Moskau: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Lokomotive Moskau findet am heutigen Dienstag bereits um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist die Gelsenkirchener Veltins-Arena, die bei internationalen Partien Arena AufSchalke heißt.

Schalke 04 vs. Lokomotive Moskau heute live im TV und Livestream

In Deutschland könnt ihr das Spiel beim TV-Sender Sky verfolgen. In Österreich überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie live und exklusiv.

Die Aufteilung in der Champions League zwischen den beiden Anbietern ist wie folgt: DAZN überträgt am Dienstag und Mittwoch sieben der acht Gruppenspiele. Sky hingegen zeigt ein Einzelspiel sowie alle Partien in der Konferenz.

DAZN hat neben den Spielen der Champions League auch alle Partien der UEFA Europa League im Programm. Außerdem besitzt der Streamingdienst die Rechte für die Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Dazu kommen ebenfalls Freunde des US-Sports auf ihre Kosten, denn DAZN zeigt die NBA, NHL, NFL und MLB sowie Darts, Boxen, Tennis und UFC.

Sichert euch jetzt euren kostenlosen Probemonat und verfolgt die Champions League 30 Tage umsonst!

S04 gegen Lokomotive Moskau: Die voraussichtlichen Aufstellungen

S04: Fährmann - Stambouli, Sane, Nastasic - Caligiuri, Rudy, Bentaleb, Ozicpka - Harit, Schöpf - Embolo

Fährmann - Stambouli, Sane, Nastasic - Caligiuri, Rudy, Bentaleb, Ozicpka - Harit, Schöpf - Embolo Lok: Guilherme - Ignatjev, Kvirkvelia, Höwedes, Rybus - Krychowiak - Zhemaletdinov, Al. Miranchuk, An. Miranchuk, Farfan - Smolov

Die Tabelle der Gruppe D mit Schalke und Porto