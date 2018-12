TSG 1899 Hoffenheim bei Manchester City in der Champions League: Heute live im TV, Livestream

Die TSG Hoffenheim steht am letzten Spieltag der Champions League vor einer schwierigen Aufgabe, um noch in die Europa League einzuziehen. Die Kraichgauer treten heute beim englischen Meister Manchester City an. SPOX informiert euch über das Wichtigste zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Internet.

Beim ersten Duell am zweiten Spieltag unterlag Hoffenheim City Zuhause nur knapp. 1899 ging sogar früh durch Ishak Belfodil in Führung. Sergio Agüero und David Silva kurz vor Schluss drehten die Partie aber.

TSG Hoffenheim bei Manchester City: Anpfiff, Datum, Stadion

Die TSG Hoffenheim trifft am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, um 21 Uhr auf Manchester City. Gespielt wird in Citys Etihad Stadium, welches 55.097 Zuschauern Platz bietet.

Manchester City - Hoffenheim heute im LIVE-STREAM und TV schauen

Der Streamingdienst DAZN wird die Partie live und exklusiv in Deutschland und Österreich übertragen. Zudem überträgt DAZN heute sechs weitere Partien der Königsklasse.

Im klassischen Fernsehen läuft das Spiel nicht, Sky zeigt nur Live-Ausschnitte in der Konferenz.

Champions League auf DAZN: Erklärung, Anmeldung

DAZN gehört zur Perform Group und besteht seit dem Jahr 2016. Neben den Rechten für einen Großteil der Champions League zeigt das Netflix des Sports auch alle Spiele der Europa League. Dazu kommen zahlreiche europäische Ligen und Pokalwettbewerbe, beispielsweise die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Außerdem hat DAZN zahlreiche andere Sportarten im Angebot, etwa Darts, Boxen, UFC und Tennis ebenso wie die vier großen US-Sportligen.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist monatlich kündbar. Vorher könnt ihr das Ganze noch einen Monat kostenlos testen. Hier könnt ihr euch anmelden.

Manchester City - TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER

Für den Fall, dass ihr keine Livebilder sehen könnt, seid ihr im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Dort werdet ihr über alle Chancen, Karten und Tore auf dem Laufenden gehalten.

TSG Hoffenheim: Für Europa League muss ein Sieg her

Das Achtelfinale der Champions League kann die TSG nicht mehr erreichen. Allerdings ist das Erreichen der K.o.-Runde der Europa League noch möglich. Dafür müssten die Kraichgauer aber unbedingt in Manchester gewinnen.

Zudem sind sie auf französische Schützenhilfe angewiesen, denn Shakhtar Donezk darf im Heimspiel gegen Olympique Lyon auf keinen Fall punkten.

Manchester City: Diesmal soll es mit dem Champions-League-Titel klappen

Obwohl Manchester City seit Jahren zu den besten Teams Englands zählt, in der vergangenen Saison die Liga absolut dominierte und viel Geld in neue Spieler investierte, ist der Erfolg in der Champions League bisher überschaubar.

Noch keine Finalteilnahme gab es für die Cityzens. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Grundstein dafür wäre der Gruppensieg. Dafür muss City gegen Hoffenheim aber noch punkten.

Champions League: Gruppe E mit Hoffenheim und Manchester City

Platz Spiele Tore Punkte 1 Manchester City 5 14:5 10 2 Olympique Lyon 5 11:10 7 3 Shakhtar Donezk 5 7:15 5 4 TSG Hoffenheim 5 10:12 3

City - Hoffenheim: Wer spielt noch am Mittwoch in der Champions League?