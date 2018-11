Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand heute live: Spurs in der Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur empfängt im heutigen Champions-League-Gruppenspiel Inter Mailand. In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Tottenham Hotspur müssen gewinnen, um den vorzeitigen K.o. aus der Champions League zu verhindern. Der Londoner Klub liegt drei Punkte hinter Inter Mailand und benötigt die drei Punkte, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand heute live: Wo und wann findet die Partie statt?

Das heutige Champions-League-Spiel zwischen Tottenham und Inter beginnt um 21 Uhr. Da die Bauarbeiten im neuen Tottenham-Stadion noch nicht abgeschlossen sind, trägt der Klub seine Heimspiele im Wembley Stadium aus. Schiedsrichter dieser Begegnung ist der Türke Cüneyt Cakır.

© getty

Tottenham gegen Inter heute live im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in Deutschland heute alle Einzelspiele, außer die Partie des BVBs live und exklusiv.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich könnt ihr bei DAZNalle Highlights kurz nach Abpfiff sehen.

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit alle Partien der UEFA Champions League im Re-Live zu verfolgen. Hier könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat für DAZN holen und 30 Tage lang umsonst Champions League sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt an diesem Spieltag in Deutschland die Partie von Dortmund und Bayern live und exklusiv im Einzelspiel. Außerdem zeigt Sky alle Begnungen des Spieltages in der Konferenz. Für Sky-Kunden ist auch ein Livestream auf Sky Go verfügbar.

In Österreich sieht die Verteilung der Übertragungsrechte etwas anders aus:

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Lok. Moskau - Galatasaray DAZN DAZN 18.55 Uhr Atletico - Monaco DAZN DAZN 21.00 Uhr BVB - Brügge Sky DAZN 21.00 Uhr PSG - Liverpool DAZN Sky 21.00 Uhr Porto - Schalke DAZN DAZN 21.00 Uhr PSV - Barcelona DAZN DAZN 21.00 Uhr Tottenham - Inter Mailand DAZN DAZN 21.00 Uhr Neapel - Roter Stern DAZN DAZN

Spurs vs. Inter heute im LIVE-TICKER

Neben den kostenpflichtigen Angebote gibt es noch die Option das Spiel im Einzelspiel im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Tottenham Hotspur vs. Inter Mailand heute live: Die Fakten zum Spiel

Nach fünf sieglosen Spielen (zwei Remis, drei Niederlagen) stoppten die Spurs mit dem Sieg über Eindhoven ihren negativen Vereinsrekord im Europapokal.

Seit 14 CL-Spielen verließen die Londoner den Platz nicht mehr, ohne selbst ein Tor zu erzielen.

Aus den letzten neun Europapokal-Gastspielen konnte Inter nur einmal gewinnen (drei Remis, fünf Niederlagen).

Hugo Lloris ist nach seiner Roten Karte am 3. Spieltag in Eindhoven für die Partie wieder spielberechtigt.

Bei den Italienern sind drei Spieler mit zwei Gelben Karten vorbelastet: Milan Skriniar, Ivan Perisic und Marcelo Brozovic wären bei einer weiteren Verwarnung am 6. Spieltag gegen Eindhoven gesperrt.

Tottenham gegen Inter: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League Gruppenphase 18.09.2018 Inter Mailand Tottenham Hotspur 2:1 Europa League Achtelfinale 14.03.2013 Inter Mailand Tottenham Hotspur 4:1 n.V. Europa League Achtelfinale 07.03.2013 Tottenham Hotspur Inter Mailand 3:0 Champions League Gruppenphase 02.11.2010 Tottenham Hotspur Inter Mailand 3:1 Champions League Gruppenphase 20.10.2010 Inter Mailand Tottenham Hotspur 4:3

Die Tabelle der Gruppe B mit Inter und Tottenham