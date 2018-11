Lokomotive Moskau gegen Galatasaray Istanbul heute live: Champions League im Livestream, TV und Liveticker

Lokomotive Moskau empfängt am Mittwoch in der UEFA Champions League Galatasaray Istanbul. Alle Informationen rund um die Partie und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Hinspiel in Istanbul gewann Galatasaray mit 3:0. Lokomotive Moskau konnte bisher noch keine Punkte sammeln, die Istanbuler haben vier Punkte, während Schalke bei acht Punkten steht. Am 5. Gruppenspieltag könnte Gala die Qualifikation für die Europa League fix machen und die Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League wahren.

Galatasaray zu Gast bei Lok. Moskau heute live: Wo und wann kann ich das Spiel verfolgen?

Die Partie zwischen Lokomotive Moskau und Galatasaray wird am heutigen Mittwoch um 18.55 Uhr vom spanischen Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz angepfiffen. Austragungsort ist die RZD Arena in Moskau.

Lokomotive Moskau gegen Galatasaray heute live im TV und Livestream

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird das Spiel zwischen Moskau und Galatasaray nicht im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit in Deutschland und Österreich, die Partie live und in voller Länge zu sehen, bietet das Streaming-Portal DAZN.

DAZN hat nicht nur Rechte für die Übertragung der Champions League: Neben der Champions League hat DAZN unter anderem alle Spiele der Europa League im Angebot. Monatlich kostet das Angebot 9,99 Euro und ist monatlich kündbar. Der erste Monat ist für Euch sogar kostenlos.

Das Spiel ist auch bei Sky in Auschnitten zu sehen, der Pay-TV-Sender bietet eine Konferenz mit allen Begegnungen des Spieltags an.

Lok. Moskau vs. Galatasaray heute im LIVE-TICKER

Sollte es Euch nicht möglich sein, das Spiel in Bewegtbildern zu verfolgen, habt Ihr dennoch die Möglichkeit mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden zu bleiben.

Moskau - Galatasaray heute live: Fakten zum Spiel

Das Hinspiel gewann Gala mit 3:0.

Moskau verlor seine letzten fünf Champions-league-Spiele.

Galatasaray verlor noch nie in der Champions League ein Spiel in Russland.

Galatasaray und Lok. Moskau in Gruppe D:Tabelle