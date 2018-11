Borussia Dortmund gegen FC Brügge in der Champions League heute im Liveticker

Borussia Dortmund kann heute mit einem Punktgewinn gegen den FC Brügge das Ticket fürs Achtelfinale der Champions League lösen. Mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr stets auf dem Laufenden und erhaltet alle wichtigen Informationen zur Partie.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 21 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

BVB gegen FC Brügge im Liveticker: Vor dem Anpiff

9.30 Uhr: Der BVB gewann das Hinspiel gegen den FC Brügge mit 1:0 und konnte sich auch in den folgenden zwei Partien ohne Gegentor durchsetzen. Am 18.09. schoss Christian Pulisic den Siegtreffer in der 85. Minute.

Borussia Dortmund vs FC Brügge im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie in Deutschland live und exklusiv auf Sky Sport 2 sowie im Livestream bei Sky Go . In Österreich zeigt hingegen der Streamingdienst DAZN die Partie.

Darüber hinaus zeigt DAZN einen Großteil der weiteren Spiele der Königsklasse sowie Partien aus den europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Hier geht es zu einer Übersicht, welche Spiele von DAZN und welche von Sky gezeigt werden.

BVB - Brügge: Dortmund kann heute ins Achtelfinale einziehen

Mit einem Sieg oder Remis gegen den FC Brügge würde sich Borussia Dortmund vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Der Gruppensieg wäre jedoch selbst bei einem Erfolg noch nicht sicher, Atletico Madrid steht derzeit punktgleich mit den Borussen und trifft heute auf den AS Monaco.

In der gestrigen Pressekonferenz gab BVB-Trainer Lucien Favre bekannt, dass er auf einen vollen Kader zurückgreifen kann und es keine Verletzten gibt. Zudem ist sich Mittelfeldspieler Mario Götze sicher, dass die Borussia als Favorit in das Duell geht:

"Das Hinspiel war relativ zu Beginn der Saison. Danach haben wir uns als Mannschaft gut entwickelt und unsere Punkte geholt!"

Champions League heute live: Die Gruppe A mit dem BVB und Brügge