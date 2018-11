Atletico Madrid gegen BVB im LIVE-TICKER: Borussia Dortmund heute in der Champions League

Am heutigen Dienstag trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Atletico Madrid. In unserem Live-Ticker verpasst ihr nichts zum Spiel des BVB.

Hier gibt es vorab alle relevanten Infos zum Spiel. Ab 21 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

Atletico gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

10.30 Uhr: Das Spiel wird um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid angepfiffen.

Atletico vs. BVB im TV und Livestream sehen

Das Match zwischen Atletico Madrid und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Streaming-Dienst DAZN das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen und streamt mittlerweile zahlreiche Livesport-Events. Neben einigen Spielen der UEFA Champions League zeigt DAZN alle Partien der Europa League, Ligue 1, Primera Division, Serie A und ausgewählte Spiele der Premier League.

Neben den Fußball-Wettbewerben überträgt DAZN auch Darts, Tennis, Boxen und die US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL.

Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund: Der Schiedsrichter

Daniele Orsato wird das Topspiel der Gruppe A leiten. Der Italiener ist 42 Jahre alt und hat bereits 21 Champions-League-Spiele gepfiffen. In der laufenden Saison ist es sein zweiter Einsatz in der Königsklasse.

Im September hat Orsato Lyons 2:1-Erfolg bei Manchester City gepfiffen. Beim Duell zwischen Atletico und dem BVB wird er folgendermaßen unterstützt:

Linienrichter: Fabiano Preti

Linienrichter: LOrenzo Manganelli

Vierter Offizieller: Giorgio Peretti

Torschiedsrichter: Marco Guida

Torschiedsrichter: Paolo Mazzoleni

Atletico - Borussia Dortmund heute live: Die Ausgangslage

Nachdem der BVB das Hinspiel mit 4:0 gewonnen hat, stehen Dortmund alle Türen offen. Mit neun Punkten aus drei Spielen steht die Borussia an der Spitze der Tabelle der Gruppe A. Mit einem Sieg würde der BVB einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen.

Das ist die Tabelle der Gruppe A mit dem BVB und Atletico: