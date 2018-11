Champions League heute live: FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstagabend kommt es in der UEFA Champions League zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Galatasaray Istanbul. Wir zeigen euch, wann und wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Sieg gegen Hannover (3:1) in der Bundesliga hat sich die Stimmung auf Schalke deutlich verbessert. Im Hinspiel kam man in Istanbul nicht über ein Unentschieden hinaus, obwohl es an hochkarätigen Torchancen nicht mangelte. Im heutigen Rückspiel sollen die Tore nun endlich fallen.

Schalke - Galatasaray: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Rückspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Galatasaray Istanbul findet am heutigen Dienstag, den 6. November, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Champions League: Schalke gegen Galatasaray im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Galatasaray Istanbul is das Spiel am Dienstag, welches von Sky übertragen wird. Die Vorberichterstattung des Pay-TV-Senders startet bereits um 20.50 Uhr. Zusätzlich wird mit Sky Go auch noch ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Wie immer gibt es bei SPOX die Möglichkeit das Geschehen auch im Liveticker mitzuverfolgen.

Uhrzeit Spiel Übertragung 18.55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18.55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21 Uhr Neapel - PSG DAZN 21 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

Gruppe D mit Galatasaray und dem FC Schalke 04