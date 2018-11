Am Dienstag finden acht Spiele des 4. Spieltags der Champions-League-Gruppenphase statt. In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Spiele live in voller Länge exklusiv auf DAZN (zur Anmeldung) übertragen werden.

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch sind je zwei deutsche Teams im Einsatz, von denen jeweils eine Mannschaft auf DAZN übertragen wird.

Champions League LIVE-STREAM heute: Diese Spiele zeigt DAZN am Dienstag

Von den acht Partien am Dienstag werden sieben exklusiv live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Neben dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid könnt ihr in Deutschland am Dienstag unter anderem folgende Teams auf DAZN sehen: FC Liverpool, FC Barcelona, SSC Neapel, Paris St.-Germain, Tottenham und Inter. Die Partie von Schalke läuft dagegen bei Sky.

In Österreich sieht die Aufteilung etwas anders aus, wobei auch in AT sieben Partien auf DAZN übertragen werden. Unabhängig davon hat Sky eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Spielen im Angebot. Hier gibt es die Übersicht mit allen Partien, die am Dienstag stattfinden:

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Belgrad - Liverpool DAZN DAZN 18.55 Uhr Monaco - Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Inter - Barca DAZN Sky 21 Uhr Spurs - PSV DAZN DAZN 21 Uhr BVB - Atletico DAZN DAZN 21 Uhr Schalke - Galatasaray Sky DAZN 21 Uhr Porto - Lokomotive Moskau DAZN DAZN 21 Uhr Napoli - PSG DAZN DAZN

Champions League live sehen: So funktioniert DAZN

DAZN gibt es seit zwei Jahren und hat sich mittlerweile auf dem Markt etabliert. Der Streaming-Dienst zeigt eine große Palette an Livesport im Internet in HD-Livestreams.

Dabei hat sich DAZN über die vergangenen 24 Monate einige Rechte gesichert: Neben Champions League und Europa League hat DAZN nicht nur die Premier League und Primera Division im Angebot, sondern auch die Ligue 1 und Serie A. Zusätzlich überträgt DAZN US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Boxen und Hockey.

Die Anmeldung funktioniert unkompliziert und die Mitgliedschaft kostet nur 9,99 Euro. Außerdem kann man sein Abo jederzeit monatlich kündigen.

Champions League live im TV und Livestream: DAZN und Sky

Die Rechtelage der UEFA Champions League hat sich zur Saison 2018/19 entscheidend geändert. Ab dieser Spielzeit wird vorerst kein Spiel im Free-TV übertragen, stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Partien auf.

Grundsätzlich hat Sky in der Gruppenphase pro Tag, an dem ein Champions-League-Spiel stattfindet, ein Spiel im Programm. Die anderen sieben Partien zeigt hingegen DAZN. Hier findet ihr eine Aufteilung, welche Gruppenspiele wo zu sehen sind.

Wie genau die Aufteilung nach der Gruppenphase aussieht, hängt davon ab, wie viele Bundesliga-Klubs in die K.o.-Phase einziehen. Das wird in der German Rule erklärt. Unabhängig von der German Rule gilt: