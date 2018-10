Champions League, 3. Spieltag: Juve siegt bei Ronaldo-Rückkehr - Real Madrid glanzlos

Am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat Juventus Turin bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo ins Old Trafford knapp gegen Manchester United gewonnen. Das krisengeschüttelte Real Madrid bezwang Viktoria Pilsen, der AS Rom fertigte ZSKA Moskau ab und Manchester City siegte souverän gegen Donezk.

Gruppe E

AEK Athen - FC Bayern München 0:2 (0:0) - Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Martinez (61.), 0:2 Lewandowski (63.) - Hier geht's zur Analyse

Ajax Amsterdam - Benfica 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Mazraoui (90.+2)

Gruppe F

TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon 3:3 (1:1) - Die Highlights im Video

Tore: 0:1 Traore (27.) , 1:1 Kramaric (33.), 2:1 Kramaric (47.), 2:2 Ndombele (59.), 2:3 Depay (67.), 3:3 Joelinton (90.+1) - Hier geht's zur Analyse

Schachtjor Donezk - Manchester City 0:3 (0:2) - Die Highlights im Video

Tore: 0:1 D. Silva (30.), 0:2 Laporte (35.), 0:3 B. Silva (70.)

