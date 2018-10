Champions League: Manchester United gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League ist Juventus Turin am dritten Spieltag bei Manchester United zu Gast. Wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Juventus Turin legt bisher eine grandiose Saison hin und steht in der Serie A auf dem ersten Tabellenplatz. Auch in ihrer Champions-League-Gruppe führen sie nach zwei Spieltagen, in denen sie sechs Tore erzielt und keine erhalten haben.

ManUtd vs Juventus: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gruppenspiel zwischen Manchester United und Juventus Turin wird am heutigen Dienstag, den 23. Oktober, im Old Trafford ausgetragen. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr.

Manchester United gegen Juventus Turin im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel Manchester United gegen Juventus Turin live und exklusiv. Ausschnitte des Spiels sind beim Pay-TV-Sender Sky oder im Livestream Sky Go in einer Konferenz mit den anderen späten Abendspielen der UEFA Champions League zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Bei SPOX hält euch der Liveticker auf dem aktuellen Stand.

ManUtd vs Juventus: Schießt Ronaldo den Mourinho tiefer in die Krise?

Der ehemalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo trifft auf seinen Ex-Klub. Dessen Trainer Jose Mourinho steht aktuell unter großer Kritik. In der Liga belegt sein Team nur Platz 10, neun Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Jetzt müssen zumindest Ergebnisse in der Champions League her.

Manchester United gegen Juventus Turin: Die Statistiken

Bisher trafen beide Mannschaften zwölf mal aufeinander. Bei der letzten Begegnung am 25. Februar 2003 siegten die Jungs aus Manchester in Turin mit 3:0.

Begegnungen Gesamt 12 Siege Manchester United 5 Siege Juventus Turin 5 Unentschieden 2 Torverhältnis 15 : 15

UEFA Champions League Gruppe H mit Manchester United und Juventus

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe H sehen wie folgt aus:

FC Valencia - Juventus Turin 0:2

BSC Young Boys - Manchester United 0:3

Juventus Turin - BSC Young Boys 3:0

Manchester United - FC Valencia 0:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Juventus Turin 2 5:0 5 6 2 Manchester United 2 3:0 3 4 3 FC Valencia 2 0:2 -2 1 4 BSC Young Boys 2 0:6 -6 0

UEFA Champions League: Der Dienstag mit Real, Juve, ManUnited, ManCity

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv.