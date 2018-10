FC Schalke 04 in Champions-League-Gruppe D: Tabelle, Spielplan und Termine von S04

Der FC Schalke 04 kann durch einen Sieg am heutigen Mittwoch gegen Galatasaray einen großen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Tabelle, dem Spielplan und den weiteren Terminen der Königsblauen in der Königsklasse.

Während der FC Schalke 04 in der Liga bisher nicht richtig in Tritt kommt, ist das Team in der Champions League noch ungeschlagen.

UEFA Champions League, Schalke-Gruppe D: Die bisherigen Partien

Nach einem Remis zum Auftakt gegen den FC Porto holten die Schalker in Moskau einen 1:0-Sieg.

18.09.2018: Schalke - Porto 1:1

18.09.2018: Galatasaray - Lok Moskau 3:0

3.10.2018: Lok Moskau - FC Schalke 0:1

3.10.2018: FC Porto - Galatasaray 1:0

© getty

Champions League: Die Tabelle in Gruppe D mit dem FC Schalke 04

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Porto 2 2:1 1 4 2 Schalke 2 2:1 1 4 3 Galatasaray 2 3:1 2 3 4 Lok Moskau 2 0:4 -4 0

Schalke in der Champions League bei DAZN und Sky

Wie alle Partien der Königsklasse sind auch die Duelle der Schalker in dem Wettbewerb nur bei kostenpflichtigen Angeboten zu Sehen.

DAZN und Sky teilen sich die Ausstrahlung. Sky zeigt in der Gruppenphase pro Spieltag die Konferenz und zwei Partien über die volle Distanz. DAZN überträgt die restlichen Spiele exklusiv in voller Länge.

Noch steht nicht fest, welcher Sender welche Spiele in der K.o.-Phase zeigt. Die Übertragungs-Situation hängt stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.



Schalke in der Champions League: Die weiteren Termine in Gruppe D

Wenn die Königsblauen die Gruppenphase auf Platz 1 oder 2 beenden, zieht das Team ins Achtelfinale der Champions League ein. Die Auslosung findet am 17.12.2018 statt.