Champions League: AEK Athen gegen Benfica Lissabon heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League kommt es in der Gruppe des FC Bayern zum Duell zwischen AEK Athen und Benfica Lissabon. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Free-TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Zum Start in die Champions-League-Saison 2018/19 setzte es sowohl für AEK Athen (0:3 bei Ajax Amsterdam) als auch für Benfica (0:2 gegen Bayern München) eine Niederlage. Am 2. Spieltag sind beide Teams daher schon unter Druck. Benfica hat den Anspruch, sich mit Ajax Amsterdam um Platz zwei in der Gruppe zu duellieren, der FC Bayern ist der große Favorit auf den Gruppensieg. AEK Athen schielt auf Rang drei und die Europa League, dazu ist ein Sieg gegen Benfica im Heimspiel jedoch fast schon Pflicht.

AEK Athen gegen Benfica Lissabon: Datum, Anstoß, Austragungsort

Das Duell zwischen AEK Athen und Benfica findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Olympiastadion in Athen statt. Seit 2004 spielt der griechische Hauptstadtklub in der viel zu großen Sportstätte. Der Neubau eines eigenen Stadions soll zur Saison 2020/21 fertiggestellt werden. Im Parallelspiel empfängt der FC Bayern den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in der Münchner Allianz Arena.

AEK Athen - Benfica heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich wird AEK Athen gegen Benfica Lissabon live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Seit der Saison 2018/19 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und das Streamingportal die Übertragungsrechte für die Champions League.

Sky überträgt ausgewählte Einzelspiele der deutschen Mannschaften sowie eine Konferenz mit allen Spielen des Wettbewerbs. DAZN zeigt fast alle Spiele der Königsklasse im Einzelspiel. Alle Infos darüber, welcher Anbieter welches Gruppenspiel mit deutscher Beteiligung überträgt, findet hier hier.

DAZN gibt es im monatlich kündbaren Abo für lediglich 9,99 Euro pro Monat. Neben europäischen Spitzenfußball (Premier League, Serie A, Ligue 1, Primera Division) bietet der Streamingdienst darüber hinaus auch US-Sport-Fans ein breites Angebot an Spitzensport und überträgt wöchentlich live die Top-Spiele aus der NBA, NHL, NFL und MLB.

Athen gegen Benfica heute im Liveticker verfolgen

Wer kein Sky-Abo oder eine Mitgliedschaft bei DAZN hat, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX auch in der Königsklasse immer auf dem Laufenden.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E