Primera Division: FC Barcelona erneut sieglos - Derby zwischen Real und Atletico

Der FC Barcelona ist weiter außer Tritt. Die Katalanen blieben beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao im dritten Punktspiel nacheinander ohne Sieg und sammelten damit nur mäßig Selbstvertrauen für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch in London bei den Tottenham Hotspur. Am Abend kommt es zum Knaller zwischen Real Madrid und Atletico Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN).

Joker Munir El Haddadi bewahrte die Mannschaft des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter Stegen in der 84. Minute nur 240 Sekunden nach seiner Einwechslung vor der zweiten Liga-Pleite binnen vier Tagen. Bilbao war kurz vor der Pause durch Oscar de Marcos (41.) in Führung gegangen.

Angesichts des Rückstands wechselte Barcelonas Trainer Ernesto Valverde seinen Superstar Lionel Messi entgegen seiner ursprünglichen Pläne zur Schonung des Argentiniers zehn Minuten nach der Pause ein.

Durch den neuerlichen Dämpfer muss Barca um seine Tabellenführung bangen. Schon am Samstagabend kann Real Madrid durch einen Sieg im Verfolger-Duell mit Atletico Madrid Barcelona überholen.

Atletico bietet sich gleichzeitig die Chance, durch einen Erfolg gegen die Königlichen mit Barcelona gleichzuziehen. Auch Deportivo Alaves kann am Sonntag bei Kellerkind UD Levante zum Titelverteidiger aufschließen.

Primera Division: Der 7. Spieltag im Überblick

Tag, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 28.09., 21:00 Rayo Vallecano Madrid 2:2 Espanyol Barcelona 29.09., 13:00 Real Sociedad de Fútbol 0:1 Valencia 29.09., 16:15 Barcelona 1:1 Athletic Bilbao 29.09., 18:30 Eibar -:- Sevilla 29.09., 20:45 Real Madrid -:- Atlético Madrid 30.09., 12:00 Huesca -:- Girona 30.09., 16:15 Villarreal -:- Real Valladolid 30.09., 18:30 UD Levante Valencia -:- Deportivo Alavés 30.09., 20:45 Betis Sevilla -:- Leganes 01.10., 21:00 Celta de Vigo -:- Getafe

Primera Division: Tabelle