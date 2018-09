Champions League: Real Madrid ohne Gareth Bale und Sergio Ramos bei ZSKA Moskau

Real Madrid wird sein zweites Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag beim russischen Spitzenklub ZSKA Moskau (21 Uhr LIVE auf DAZN) ohne die verletzten Gareth Bale und Sergio Ramos bestreiten. Die beiden fehlen im 20-Mann-Kader, den der spanische Fußball-Rekordmeister am Sonntag veröffentlichte.

Der Waliser Bale hatte am Samstagabend beim 0:0 Spiel gegen Atletico Madrid eine Oberschenkelverletzung erlitten. Kapitän Ramos zog sich ebenfalls im Derby eine Schnittwunde oberhalb des Auges zu.

In Moskau fehlen Madrid außerdem der Brasilianer Marcelo (Muskelverletzung im Unterschenkel) und Isco (Blinddarm-Operation).