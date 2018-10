Atletico Madrid trifft heute in der Champions-League-Gruppe des BVB auf Club Brügge. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Atletico gelang zum Auftakt der neuen Saison in der Königsklasse gegen Monaco ein gelungener Auftakt, während Brügge gegen Dortmund unterlag.

Wo und wann spielt Atletico Madrid gegen Club Brügge?

Die Partie findet am heutigen Mittwoch um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Wanda Metropolitano in Madrid.

Atletico Madrid gegen Club Brügge heute live im TV, Livestream, Liveticker

Nur DAZN überträgt die Partie zwischen Atletico Madrid und Club Brügge exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst zeigt sieben der heutigen acht Champions-League-Spiele live, Abonnenten können die Partien zudem im Re-Live und als Zusammenfassung ansehen.

DAZN überträgt 104 Begegnungen der Königsklasse in dieser Saison. Allerdings zeigt der Streamingdienst nicht nur den Großteil der Spiele aus den Europapokal-Wettbewerben und den europäischen Top-Ligen, sondern hat auch jede Menge US-Sport in seinem Live-Angebot. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro im Monat.

Eine zweite Möglichkeit, das Spiel zwischen Atletico und Brügge live zu sehen, ist der Pay-TV-Sender Sky - dort sind allerdings nur Ausschnitte über die Konferenz zu sehen.

Alternativ bietet SPOX auch einen Liveticker zum Spiel an, bei dem ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Bei SPOX gibt es zudem die Highlights zu den Champions-League-Spielen bereits kurz nach dem Abpfiff.

Atletico Madrid - Club Brügge: Die Fakten zum Spiel

Atletico und Brügge treffen bereits zum fünften Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander: Im letzten Duell in der Saison 1991/92 scheiterte Atletico im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger an den Belgiern.

Brügge erzielte in jedem der vier Europapokal-Spiele gegen Atletico zwei Tore.

In den Europapokalspielen zwischen den beiden Klubs gewann bisher immer die Heimmannschaft.

Brügge gewann nur eines der letzten 14 Begegnungen mit spanischen Teams in Europapokal-Wettbewerben.

© getty

Champions League: Die heutigen Mittwochsspiele im Überblick

Hier gibt es einen genaueren Überblick über alle Spiele der Königsklasse am heutigen Mittwoch.