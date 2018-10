Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: PSG, BVB, S04, Liverpool, Barca

Nach dem Auftakt des zweiten Champions-League-Spieltags sind am heutigen Mittwoch sind die anderen zwei deutschen Vertreter, der BVB und Schalke 04 im Einsatz. SPOX gibt euch einen Überblick über den Champions-League-Mittwoch und verrät euch, wo ihr die Spiele sehen und verfolgen könnt.

Der BVB empfängt den AS Monaco und weckt Erinnerungen an den Anschlag auf dem Mannschaftsbus im April 2017. Schalke 04 tritt in Moskau an und trifft dort auf alte Bekannte. Jürgen Klopp muss nach Neapel und in Tottenham kommt es zum Knaller-Spiel gegen den FC Barcelona.

Champions League heute live: Die Mittwochspiele in der Übersicht

Genau wie gestern stehen auch heute acht Partien auf dem Programm. PSG gegen Roter Stern Belgrad und die Schalker in Moskau gibt´s bereits ab 18:55 Uhr, ehe die restlichen sechs Partien um 21 Uhr angepfiffen werden.

Gruppe A: BVB - AS Monaco; Atletico Madrid - FC Brügge (beide 21 Uhr)

- AS Monaco; Atletico Madrid - FC Brügge (beide 21 Uhr) Gruppe B: PSV Eindhoven - Inter Mailand; Tottenham Hotspur - FC Barcelona (beide 21 Uhr)

PSV Eindhoven - Inter Mailand; Tottenham Hotspur - FC Barcelona (beide 21 Uhr) Gruppe C: PSG - Roter Stern Belgrad (18:55 Uhr); SSC Neapel - FC Liverpool (21 Uhr)

PSG - Roter Stern Belgrad (18:55 Uhr); SSC Neapel - FC Liverpool (21 Uhr) Gruppe D: Lokomotive Moskau - S04 (18:55 Uhr); FC Porto - Galatasaray Istanbul (21 Uhr)

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV gibt es keine Partie zu sehen. Sky und DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League. Sky zeigt auch heute wieder ein Spiel exklusiv, DAZN die anderen sieben. Sky bietet zudem Ausschnitte aller Spiele in einer Konferenz an. Die Aufteilung der beiden Anbieter, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

DAZN gibt es seit 2016 und überträgt neben der UEFA Champions League auch alle Spiele der UEFA Europa League und Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Ligue 1 und der Serie A. Zudem gibt es die Highlights aller Bundesliga- Spiele 40 Minuten nach Abpfiff. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Testet doch einfach mal einen Monat kostenfrei.

Uhrzeit Spiel Übertragung Deutschland Übertragung Österreich Liveticker 18:55 Uhr PSG - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN Liveticker 18:55 Uhr Lokomotive Moskau - S04 DAZN DAZN Liveticker 21 Uhr BVB - AS Monaco Sky DAZN Liveticker 21 Uhr Atletico Madrid - FC Brügge DAZN DAZN Liveticker 21 Uhr PSV Eindhoven - Inter Mailand DAZN DAZN Liveticker 21 Uhr Tottenham Hotspur - FC Barcelona DAZN Sky Liveticker 21 Uhr SSC Neapel - FC Liverpool DAZN DAZN Liveticker 21 Uhr FC Porto - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN Liveticker

Champions League: S04 - Wiedersehen mit alten Bekannten

Schalke 04 muss am zweiten Spieltag in der UEFA Champions League bei Lokomotive Moskau antreten. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Ex-S04-Kapitän Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan.

Benedikt Höwedes stammt aus der Knappenschmiede und spielte von 2001 bis 2017 für Schalke 04. Nach einem Leihgeschäft mit Juventus Turin, wechselte er im Sommer 2018 nach Moskau. Jefferson Farfan live zwischen 2008 und 2015 für S04 auf und erzielte in 228 Spielen 53 Tore und bereitete 70 weitere vor.