In der Königsklasse treffen heute mit Eindhoven und Inter die beiden vermeintlichen Underdogs der prominent besetzten Gruppe B aufeinander. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zumindest für die Italiener lief der Auftakt in der diesjährigen Champions League nach Maß. Inter gewann 2:1 gegen die Spurs, während das Team von Mark van Bommel mit 0:4 im Camp Nou unter die Räder kam.

Wo und wann spielt PSV Eindhoven gegen Inter Mailand?

Die Partie findet am heutigen Mittwoch um 21 Uhr im Philips-Stadion in Eindhoven statt. Die Heimbilanz der Niederländer in der Königsklasse spricht aber für keinen Vorteil:

Die vergangenen vier Spiele vor eigener Kulisse konnte das Team in der Königsklasse nicht gewinnen. Die Nerazzurri hingegen warten auf europäischer Buhne bereits seit sieben Partien auf einen Auswärtserfolg.

PSV Eindhoven gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream, Liveticker

DAZN überträgt die Partie zwischen dem PSV Eindhoven und Inter Mailand exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst zeigt sieben der heutigen acht Champions-League-Spiele live.

Insgesamt laufen bei DAZN 104 Begegnungen der Königsklasse in dieser Saison. Allerdings überträgt DAZN nicht nur den Großteil der Spiele aus den Europapokal-Wettbewerben und den europäischen Top-Ligen, sondern hat auch jede Menge US-Sport in seinem Live-Angebot. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro im Monat.

Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtet von der Partie zwischen dem PSV Eindhoven und Inter Mailand - dort sind allerdings nur Ausschnitte über die Konferenz zu sehen.

Alternativ bietet SPOX auch einen Liveticker zum Spiel an, bei dem ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

PSV Eindhoven - Inter Mailand: Fakten zum Spiel

Inter gewann die bisherigen beiden Europapokal-Spiele gegen PSV. Den Niederländern gelang in den Partien dabei kein Tor.

Eindhoven gewann sieben der insgesamt zwölf Europapokal-Aufeinandertreffen gegen italienische Teams. Nur drei Spiele gingen verloren.

Inter ist seit 9 Spielen im Europapokal gegen niederländische Teams ungeschlagen. Zuletzt verloren die Nerazzurri 2001 im Halbfinale des UEFA Cups gegen Feyenoord Rotterdam.

Italienische Teams konnten nur eines der letzten acht Champions-League-Spiele in Holland gewinnen.

© getty

Champions League: Die heutigen Mittwochsspiele im Überblick

Hier gibt es einen genaueren Überblick über alle Spiele der Königsklasse am heutigen Mittwoch.