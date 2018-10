Champions League: AS Rom gegen ZSKA Moskau heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League empfängt AS Rom am dritten Spieltag ZSKA Moskau. Die wichtigsten Infos zur Partie, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, bekommt ihr bei SPOX.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Real Madrid führt ZSKA Moskau die Gruppe G knapp an. Der AS Rom fertigte zuletzt Viktoria Pilsen mit 5:0 ab und brachte sich damit in eine gute Position, um die Spitze anzugreifen. In der Serie A befindet sich die Roma nach einer 0:2 Niederlage gegen SPAL Ferrara nur noch auf dem siebten Platz, ZSKA Moskau lauert in der Premjer-Liga auf dem dritten Tabellenplatz, allerdings hat Zenit Sankt Petersburg einen komfortablen Vorsprung mit sechs Zählern.

AS Rom gegen ZSKA Moskau: Spielstätte und Uhrzeit

Das Spiel zwischen AS Rom und ZSKA Moskau wird heute Abend, am 23. Oktober, um 21 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist das Stadio Olimpico in der italienischen Hauptstadt.

AS Rom vs ZSKA Moskau: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel AS Rom gegen ZSKA Moskau live und exklusiv. Ausschnitte des Spiels sind beim Pay-TV-Sender Sky oder im Livestream Sky Go in einer Konferenz mit den anderen späten Abendspielen der UEFA Champions League zu sehen.

Sky und DAZN teilen sich die Recht an der Übertragung der Königsklasse: Während Sky am heutigen Dienstag nur das Spiel zwischen AEK Athen und dem FC Bayern München in voller Länge zeigt, überträgt DAZN die restlichen sieben Spiele live über die volle Distanz.

Auf SPOX hält euch der Liveticker auf dem aktuellen Stand.

AS Rom gegen ZSKA Moskau: Die Statistiken

Im direkten Vergleich liegt die Roma knapp vorne. Dies hat jedoch recht wenig Aussagekraft, da die beiden Mannschaften bisher selten aufeinander trafen. Die letzte Begegnung in Moskau am 25.11.2014 endete 1:1.

Begegnungen Gesamt 4 Siege AS Rom 2 Siege ZSKA Moskau 1 Unentschieden 1 Torverhältnis 8:4

UEFA Champions League Gruppe G mit AS Rom und ZSKA Moskau

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe G sehen wie folgt aus:

Real Madrid - AS Rom 3:0

Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau 2:2

ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0

AS Rom - Viktoria Pilsen 5:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 ZSKA Moskau 2 3:2 1 4 2 AS Rom 2 5:3 2 3 3 Real Madrid 2 3:1 2 3 4 Viktoria Pilsen 2 2:7 -5 1

