Schachtar Donezk gegen Manchester City in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City ist am heutigen Dienstag in der Champions League bei Schachtar Donezk zu Gast. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ein Duell der Tabellenführer, Premier League gegen DPL. Auch in der Gruppe F der Champions League trennt die beiden Mannschaften nur ein Punkt, Donezk war zuletzt bei Olympique Lyon zu Besuch und spielte 2:2, während ManCity 2:1 in Hoffenheim gewann.

Erst zweimal trafen die beiden Teams aufeinander und die Bilanz ist ausgeglichen. Donezk schickte die Himmelsblauen am 6. Dezember 2017 mit 2:1 nach Hause. Zweieinhalb Monate zuvor gewann ManCity mit 2:0.

© getty

Donezk gegen ManCity: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gruppenspiel zwischen Schachtar Donezk und Manchester City wird am heutigen Dienstag, dem 23. Oktober, im Metalist-Stadion ausgetragen. Anpfiff der Begegnung ist am Abend um 21 Uhr.

Schachtar Donezk gegen Manchester City heute im TV, Livestream, Ticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel Schachtar Donezk gegen Manchester City live und exklusiv. Ausschnitte des Spiels sind beim Pay-TV-Sender Sky oder im Livestream Sky Go in einer Konferenz mit den anderen späten Abendspielen der UEFA Champions League zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Wer das Spiel zwischen Donezk und ManCity nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX im Liveticker.

UEFA Champions League Gruppe F mit Schachtar Donezk und Manchester City

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe F sehen wie folgt aus:

Schachtar Donezk - TSG Hoffenheim 2:2

Manchester City - Olympique Lyon 1:2

TSG Hoffenheim - Manchester City 1:2

Olympique Lyon - Schachtar Donezk 2:2

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Olympique Lyon 2 4:3 1 4 2 Manchester City 2 3:3 0 3 3 Schachtar Donezk 2 4:4 0 2 4 TSG Hoffenheim 2 3:4 -1 1

Champions League: Der Dienstag mit Real, Juve, ManUnited, ManCity

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv.