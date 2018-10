Champions League am Mittwoch: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

Insgesamt acht Spiele stehen in der Champions League am heutigen Mittwoch auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele im TV und Livestream ansehen könnt.

Aus deutscher Sicht sind heute der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gefordert. Während der BVB im Spitzenspiel der Gruppe A auf Atletico Madrid trifft, muss Königsblau bei Galatasaray Istanbul ran. Die Türken stehen in der engen Gruppe D nur einen Punkt hinter den Schalkern, wodurch die Partie eine besondere Brisanz erhält.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Stream?

Wie an jedem Gruppenspieltag überträgt der Streaming-Dienst DAZN sieben der acht Begegnungen live und exklusiv. Pay-TV-Sender Sky zeigt hingegen das achte Spiel und eine Konferenz. Zwischen Deutschland und Österreich kann sich die Aufteilung zwar unterscheiden, heute sind aber in beiden Ländern die gleichen Spiele zu sehen. In der folgenden Tabelle könnt ihr sehen, wer welche Spiele zeigt.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 18.55 Uhr FC Brügge - AS Monaco DAZN DAZN 18.55 Uhr PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur DAZN DAZN 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Atletico Madrid Sky Sky 21.00 Uhr FC Barcelona - Inter Mailand DAZN DAZN 21.00 Uhr FC Liverpool - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN 21.00 Uhr Paris St. Germain - SSC Neapel DAZN DAZN 21.00 Uhr Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 DAZN DAZN 21.00 Uhr Lok. Moskau - FC Porto DAZN DAZN

Champions League heute live: Übertragung bei DAZN und Sky

Insgesamt 104 Spiele der diesjährigen Königsklasse werden von DAZN gezeigt. Die anderen Spiele überträgt Sky. Alles Wichtige zur Aufteilung zwishen DAZN und Sky findet ihr in dieser Übersicht. Ab der K.o.-Phase greift die sogenannte German Rule, die euch hier genauer erklärt wird.

Champions League auf DAZN: Das ist das "Netflix des Sports"

DAZN ist seit 2016 auf dem Markt und hat sich seitdem als zuverlässiges Streaming-Portal etabliert. Neben der Champions League hat DAZN auch europäischen Liga-Fußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und alle Spiele der Europa League im Programm.

Durch die NFL, NBA und MLB kommen zudem alle US-Sport-Fans auf ihre Kosten.

