TSG 1899 Hoffenheim bei Shakhtar Donezk in der Champions League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte muss die TSG Hoffenheim bei Shakhtar Donezk in der Ukraine antreten (ab 18:55 Uhr im Livestream bei DAZN und im LIVETICKER). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Berichterstattung im TV und Internet.

Die Hoffenheimer sind der insgesamt 13. deutsche Verein, der an der Champions League teilnimmt.

Shakhtar Donezk - TSG Hoffenheim: Datum, Austragungsort, Anpfiff

Das Champions-League-Spiel zwischen Donezk und Hoffenheim beginnt am heutigen Mittwoch, 19. September, um 18:55 Uhr. Da die Lage in Donezk weiterhin angespannt ist, spielt Shakhtar auch in dieser Saison nicht in der heimischen Donbass Arena, sondern im Metalist-Stadion in Charkiw.

TSG Hoffenheim bei Shakhtar Donezk heute live im TV, Livestream, Liveticker

In Deutschland und Österreich wird das Spiel live und exklusiv vom Streamingportal DAZN übertragen. Lukas Schönmüller moderiert die Übertragung, Robby Hunke ist als Kommentator im Einsatz. Unterstützt werden sie von Benny Lauth als Experten.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, ist durch einen kostenlosen Probemonat aber zunächst kostenfrei. Neben dem Großteil der Champions-League-Spiele zeigt das Netflix des Sports auch sämtliche Partien der Europa League. Dazu kommen alle Duelle der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A sowie ausgewählte Matches der Premier League.

In der Konferenz mit dem zeitgleichen Spiel Ajax Amsterdam - AEK Athen zeigt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel zudem auf Sky Sport 1 sowie im Livestream.

Alle weiteren Informationen zur generellen Aufteilung der Spiele findet ihr hier, die Infos zu den Hoffenheim-Übertragungen gibt es hier.

Wie zu allen anderen Spielen der Champions League bietet SPOX zudem einen Liveticker an.

TSG Hoffenheim: Die Vorfreude ist groß

Nachdem die TSG im vergangenen Jahr noch in der Qualifikation zur Champions League scheiterte, steht in dieser Saison die Premiere in der Königsklasse an.

Die Vorfreude ist dementsprechend groß, wie Leonardo Bittencourt erklärt: "Wir brauchen keine Angst vor der Kulisse zu haben. Wir werden uns eher auf das gefasst machen, was auf dem Platz passiert - und da erwartet uns eine sehr große Aufgabe. Die verschiedenen Stadien und Länder kennenzulernen, ist immer eine tolle Erfahrung."

Shakhtar Donezk: Konstanter Dauergast in der Champions League

Shakhtar Donezk ist mittlerweile Dauergast in der Champions League. Seit dem Jahr 2010 verpassten die Ostukrainer nur ein Mal die Qualifikation zur Königsklasse und spielten dabei zumeist eine zumindest ordentliche Rolle. Viermal gelang der Einzug in das Achtelfinale, 2011 schaffte es der Klub sogar unter die besten Acht.

Champions League: Gruppe F mit Hoffenheim und Donezk